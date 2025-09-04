Fora da escola e sem vacinas, criança de 6 anos é resgatada de cárcere

Uma criança de 6 anos foi resgatada de um cárcere privado na última sexta-feira (29/8), no Jardim Santa Esmeralda, em Sorocaba, interior de São Paulo. A vítima nunca foi vacinada e nem frequentava a escola.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a situação da menor de idade foi denunciada ao Conselho Tutelar da cidade, que foi até o endereço da família junto com a Guarda Civil Municipal (GCM).

Após ser resgatada, a menor foi encaminhada ao hospital da cidade, onde permaneceu internada.

De acordo com a Polícia Civil, a menina não tinha qualquer atendimento médico ou acesso à saúde e não tinha contato com o mundo externo. Ela foi encontrada com péssima higiene e não sabia se comunicar.

