Fora da escola e sem vacinas, criança de 6 anos é resgatada de cárcere

Uma criança de 6 anos foi resgatada de um cárcere privado na última sexta-feira (29/8), no Jardim Santa Esmeralda, em Sorocaba, interior de São Paulo. A vítima nunca foi vacinada e nem frequentava a escola.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a situação da menor de idade foi denunciada ao Conselho Tutelar da cidade, que foi até o endereço da família junto com a Guarda Civil Municipal (GCM).
Leia também
-
Polícia indicia suspeitos em caso de estudante trans desaparecida
-
Polícia apreende carga roubada, drogas e duas araras em chácara de SP
-
Educador infantil é preso suspeito de abusar de aluno de 2 anos em SP
-
PM publica edital de concurso com 2 mil vagas para soldado em SP
Após ser resgatada, a menor foi encaminhada ao hospital da cidade, onde permaneceu internada.
De acordo com a Polícia Civil, a menina não tinha qualquer atendimento médico ou acesso à saúde e não tinha contato com o mundo externo. Ela foi encontrada com péssima higiene e não sabia se comunicar.
Prisões
- Os pais da criança foram presos nesta quarta-feira (4/9) e foram encaminhados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sorocaba, que investiga o caso.
- A dupla teve os respectivos celulares apreendidos e responderão pelos crimes de sequestro e cárcere privado.