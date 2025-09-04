Foragida do 8/1 diz que invasão ao Planalto “saiu do controle”

A empresária Neli Ferronato citada nos inquéritos do Supremo Tribunal Federal (STF), declarou nesta quinta-feira (4/9), em entrevista ao Contexto Metrópoles, que “as coisas saíram do controle” durante a invasão à Praça dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023. Neli que vive no exterior em condição de foragida, relatou as dificuldades enfrentadas desde então.

“Olha, aqui nós temos muitas dificuldades — em relação à saúde, em relação ao contato com a família. Onde a gente está, é muito frio. Muitas pessoas saíram do Brasil sem nada, apenas com a roupa do corpo”, contou. “Devido à nossa documentação, não temos como arrumar um trabalho fixo. Algumas pessoas conseguem serviços pontuais, mas não está nada fácil.”

Neli afirma que vive apenas com outros apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Eu estou sozinha [sem família]. Somente com os patriotas. Inclusive, quando a minha família consegue, eles mandam alguma ajuda, porque tudo nosso está bloqueado. As contas bancárias estão bloqueadas”, disse.

Expectativa de anistia

A foragida disse acompanhar de perto o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e as discussões no Congresso sobre uma possível anistia aos envolvidos nos atos.

“É o que mais esperamos no momento. É nisso que nos apegamos. Que tudo isso se resolva o mais breve possível para que possamos realmente voltar para casa”, afirmou.

Leia também

“Jamais entrar lá dentro”

Neli contou ainda como foi sua participação em Brasília durante os atos antidemocráticos. Segundo ela, estava na Esplanada, próxima ao Palácio do Planalto, em frente a um grupo do Exército, quando bombas de gás de pimenta começaram a ser lançadas.

Questionada sobre a intenção ao participar da manifestação, Neli disse que seu objetivo era apenas integrar um ato pacífico. Explicou que, ao descerem para a Esplanada dos Ministérios, foram revistados por policiais na altura da rodoviária e liberados para seguir até a frente do Palácio do Planalto, onde deveriam permanecer sentados.

“O que aconteceu não foi o que pretendíamos fazer. As coisas saíram do controle”, afirmou.

8 de janeiro e as investigações

O episódio de 8 de janeiro de 2023 é considerado o maior ataque às instituições democráticas desde a redemocratização. Naquele domingo, milhares de golpistas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília. Os atos foram organizados em caravanas financiadas por apoiadores e tiveram a conivência de parte das forças de segurança do DF.

O Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, conduz as investigações sobre a participação e o financiamento da tentativa de golpe. Desde então, mais de milhares de pessoas foram presas e centenas já foram condenadas por crimes como associação criminosa, dano ao patrimônio público e abolição violenta do Estado democrático de Direito.