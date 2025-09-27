27/09/2025
Força Aérea Brasileira intercepta avião vindo da Bolívia com uma tonelada de cocaína

Avião pousou em pista clandestina em Rondonópolis, Mato Grosso, próxima à fronteira com a Bolívia

As autoridades brasileiras interceptaram na sexta-feira (26) uma aeronave com matrícula falsa que havia decolado da Bolívia e entrou no espaço aéreo nacional sem autorização, transportando aproximadamente uma tonelada de cocaína. A operação foi confirmada neste sábado (27) por fontes oficiais.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), o avião foi detectado pelos radares ao invadir o espaço aéreo sem plano de voo. Caças A-29 Super Tucano foram acionados para interceptá-lo, mas a aeronave conseguiu pousar em uma pista clandestina, utilizada para o tráfico de drogas, localizada em uma fazenda em Rondonópolis, município de Mato Grosso, próximo às fronteiras com Bolívia e Paraguai.

Avião pousou em pista clandestina em Rondonópolis, Mato Grosso, próxima à fronteira com a Bolívia/Foto: Reprodução

A localização da pista foi imediatamente repassada ao Grupo Especial de Fronteira, à Polícia Federal e à Polícia Militar de Mato Grosso, que organizaram uma operação conjunta. Embora a maioria dos suspeitos tenha conseguido fugir antes da chegada das equipes, três pessoas foram presas e levadas à sede da Polícia Federal em Cuiabá.

Durante a ação, foram apreendidos 31 fardos de cocaína, sendo 17 ainda dentro da aeronave, parte em uma caminhonete em processo de carregamento e o restante escondido em áreas de mata próximas.

A Polícia Federal instaurou inquérito para investigar o esquema de narcotráfico, identificar os responsáveis pelo transporte da droga e pelo ingresso irregular da aeronave no território brasileiro.

