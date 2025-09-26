26/09/2025
Força Nacional atuará em MT para segurança da aplicação do CNU 2025

Escrito por Agência Brasil
O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) autorizou, nesta sexta-feira (26), o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em Mato Grosso no período de 28 de setembro a 7 de outubro de 2025. 

A portaria MJSP (1.030/2025), publicada no Diário Oficial da União, especifica que a atuação começa no domingo (28) para apoiar os órgãos de segurança pública nos eventos relacionados à segurança da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2025). No entanto, o documento não justifica a escolha de Mato Grosso para o apoio na segurança.

O emprego da Força Nacional foi pedido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), responsável por coordenar o certame. As provas objetivas serão aplicadas em 5 de outubro. 

O apoio deve abranger atividades e serviços necessários à preservação da ordem pública e da segurança de pessoas e do patrimônio.

O documento assinado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ainda estabelece a responsabilidade do governo do estado de Mato Grosso em fornecer o suporte logístico necessário para o trabalho dos agentes da Força Nacional no período.

Concurso unificado

Em Mato Grosso, os candidatos farão provas nos seguintes municípios: Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, Várzea Grande.

Os locais das provas desta primeira fase do certame, em outubro, já estão disponíveis para consulta no site da banca examinadora do CNU, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

Mato Grosso registrou 12.216 inscrições confirmadas na segunda edição do CNU. No estado, as candidatas mulheres representam 59% do total de inscritos, com 7.208 confirmações. Os candidatos do sexo masculino somam 5.008, ou 41%.

O bloco temático 5 (administração) foi o que despertou mais interesse dos candidatos e candidatas mato-grossenses, com 3.132 inscrições homologadas. Em seguida aparece o bloco 9 (intermediário – Regulação), com 2.813 inscritos.

Ao todo, o CNU 2025 oferecerá 3.652 vagas – sendo 3.144 para nível superior e 508 para o nível intermediário – em 32 órgãos e entidades federais.

