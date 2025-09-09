Força-tarefa será montada para capturar onça que matou bezerros no DF

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) vai iniciar na próxima terça-feira (9/9), uma força-tarefa para capturar uma onça que tem atacado diversos animais em propriedades rurais na região da Serra da Catingueira, na Fercal, no Distrito Federal. A ação contará com servidores do Ibama, do Instituto Brasília Ambiental (Ibram) e do Batalhão de Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal (BPMA-DF).

O monitoramento é motivado por dois ataques recentes. O primeiro ocorreu na noite de quarta-feira passada (3/9), quando dois bezerros e uma vaca leiteira no Sítio Recanto da Paz foram mortas pelo felino na propriedade do publicitário Cid Marques Faria, que mantém um pequeno rebanho no local, que é voltado à produção de cachaça.

O segundo ataque aconteceu nesta segunda-feira (8/9), na mesma propriedade, e resultou na morte de mais dois bezerros. A suspeita das autoridades é que o ataque tenha ocorrido por um ou dois grandes felinos, com base nas marcas deixadas nas presas e pegadas encontradas no local.

Para rastrear os animais, a equipe especializada do Ibama vai analisar os rastros da onça, instalar novas câmeras acionadas por sensores de movimento e avaliar imagens captadas anteriormente. Além disso, moradores receberão orientações sobre como manejar os animais em suas propriedades, para reduzir o risco de novos ataques. A expectativa é que, sem presas à disposição, os felinos deixem a região naturalmente.

O Ibama reforça que, caso grandes felinos sejam vistos na região, a população mantenha distância, não corra, não se aproxime para fotografar ou filmar e informe, imediatamente, as autoridades ambientais. Em situações de risco, é fundamental procurar abrigo, fazer barulho intenso e nunca tentar enfrentar ou cercar o animal.