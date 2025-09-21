Fórmula 1: Max Verstappen vence e reduz diferença para Norris na briga pelo título

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
formula-1:-max-verstappen-vence-e-reduz-diferenca-para-norris-na-briga-pelo-titulo

O holandês Max Verstappen voltou a mostrar sua força na Fórmula 1. Neste domingo (21/9), o tetracampeão mundial dominou o GP do Azerbaijão, largando na pole e cruzando a linha de chegada com sobras.

Enquanto o holandês da Red Bull celebrava, a McLaren viveu um verdadeiro pesadelo em Baku. Oscar Piastri, líder da classificação, bateu já na primeira volta e precisou abandonar a corrida. Lando Norris, outro piloto da equipe, também não conseguiu desempenho de destaque e terminou apenas na 7ª posição.

Veja as fotos

Reprodução/X: @F1
Carlos SainzReprodução/X: @F1
Reprodução/X: @F1
Carlos SainzReprodução/X: @F1
Reprodução/X: @F1
Max Verstappen no pódio do GP do AzerbaijãoReprodução/X: @F1
Reprodução/Instagram/ montagem
Reprodução/Instagram/ montagem
Reprodução/Instagram: @gabrielbortoleto_
Gabriel Bortoleto brilha em Monza e mantém sequência de pontos na Fórmula 1Reprodução/Instagram: @gabrielbortoleto_

Leia Também

Com o resultado, Verstappen encurta a distância para Lando Norris para apenas 44 pontos, mantendo viva a disputa pelo topo da tabela de pilotos. No pódio em Baku, o holandês foi acompanhado por George Russell, da Mercedes, em 2º, e Carlos Sainz, da Williams, em 3º.

Encerrada a perna europeia da temporada 2025, a Fórmula 1 segue agora para sete provas restantes Singapura, Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi.

Gabriel Bortoleto

Largando em 13º, o brasileiro chegou na 11ª posição, após ser aplicada uma punição em Alex Albons, da Williams, que o ultrapassou nas últimas voltas. Após a corrida, o piloto lamentou à “TV Band” ter chegado tão perto, mas afirmou que as chances já eram baixas.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost