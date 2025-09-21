Fórmula 1: Max Verstappen vence e reduz diferença para Norris na briga pelo título

O holandês Max Verstappen voltou a mostrar sua força na Fórmula 1. Neste domingo (21/9), o tetracampeão mundial dominou o GP do Azerbaijão, largando na pole e cruzando a linha de chegada com sobras.
Enquanto o holandês da Red Bull celebrava, a McLaren viveu um verdadeiro pesadelo em Baku. Oscar Piastri, líder da classificação, bateu já na primeira volta e precisou abandonar a corrida. Lando Norris, outro piloto da equipe, também não conseguiu desempenho de destaque e terminou apenas na 7ª posição.
Com o resultado, Verstappen encurta a distância para Lando Norris para apenas 44 pontos, mantendo viva a disputa pelo topo da tabela de pilotos. No pódio em Baku, o holandês foi acompanhado por George Russell, da Mercedes, em 2º, e Carlos Sainz, da Williams, em 3º.
Encerrada a perna europeia da temporada 2025, a Fórmula 1 segue agora para sete provas restantes Singapura, Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi.
Gabriel Bortoleto
Largando em 13º, o brasileiro chegou na 11ª posição, após ser aplicada uma punição em Alex Albons, da Williams, que o ultrapassou nas últimas voltas. Após a corrida, o piloto lamentou à “TV Band” ter chegado tão perto, mas afirmou que as chances já eram baixas.
