Forró Boys é atração nacional da segunda noite do 10º Festival do Milho em Porto Walter

Porto Walter vive nesta sexta-feira (19) a segunda noite do 10º Festival do Milho, e a expectativa do público se volta para a atração nacional da festa: a banda Forró Boys, que promete transformar a madrugada em um grande arrasta-pé. O grupo sobe ao palco após o pré-show do cantor Ricardo Pinheiro, programado para a meia-noite.

Além da música, a noite terá a tradicional Feira de Gastronomia, aberta a partir das 18h30, com pratos típicos à base de milho, e o concurso que vai eleger o Rei e a Rainha do Milho, valorizando a beleza e a cultura local.

Consolidado como uma das maiores festas culturais e gastronômicas do município, o Festival do Milho segue até domingo (21), reunindo milhares de pessoas em dias de celebração e valorização da tradição de Porto Walter.