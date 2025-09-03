Fortaleza anuncia campeão do mundo como novo treinador; confira

Martelo batido. Na noite desta quarta-feira (3/9), o Fortaleza utilizou as redes sociais para divulgar a escolha do novo treinador para a sequência da temporada. O nome da vez no Leão do Pici é de Martín Palermo, argentino de 51 anos, que estava sem equipe desde abril deste ano. Seu último trabalho foi no Olimpia, do Paraguai. Ele chega para assumir a vaga deixada por Renato Paiva.

Pelo Olimpia, Martín Palermo foi campeão do torneio Clausura do Campeonato Paraguaio 2024. Como técnico, o ex-atleta passou pelo Godoy Cruz-ARG, Arsenal de Sarandí-ARG, Unión Española-CHI, Pachuca-MEX, Curícó Unido-CHI, Aldosivi-ARG e Platense-ARG.

Palermo atuou como jogador no Boca Juniors, onde é ídolo, em duas ocasiões. A sua primeira passagem foi de 1997 até 2001, a sua segunda de 2004 até 2011, quando se aposentou.

Pelo clube argentino, o atacante conquistou duas Libertadores e o Intercontinental de 2000, onde o Boca venceu o Real Madrid por 2 x 1. Os dois gols da equipe de Buenos Aires foram marcados pelo agora treinador do Fortaleza. Na carreira de atleta ele ainda passou pelo Estudiantes, Villareal, Real Betis e Alavés.

Agora, Palermo terá a dura missão de tirar o Fortaleza da penúltima colocação da Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Leão do Pici é no dia 13 de setembro, às 16h, contra o Vitória no Estádio Castelão.