Fórum Empresarial do Acre participa de oficina de planejamento territorial do Governo Federal

Discussões em Brasiléia trataram de ordenamento territorial, infraestrutura e inclusão social

A coordenadora do Fórum Empresarial do Acre, Tíssia Veloso, participou das oficinas de planejamento territorial do Programa Fronteira Integrada, promovido pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em Brasiléia, para elaboração dos Planos de Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira (PDIFs) nos estados do Arco Norte.

O evento ocorreu nesta segunda-feira, 22, em Brasiléia. O prefeito de Rio Branco e presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), Tião Bocalom, também participou do treinamento. 

Debates abordaram desafios e potencialidades para o desenvolvimento da região de fronteira/Foto: Ascom

As oficinas buscam discutir os principais problemas, oportunidades e ações urgentes para melhorar o desenvolvimento da região de fronteira. Os debates seguem cinco temas principais.

  • Ordenamento Territorial, Regularização Fundiária e Gestão Ambiental e Climática
  • Infraestrutura para o Desenvolvimento
  • Fomento às Atividades Produtivas Sustentáveis e Inclusão Social
  • Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais
  • Integração Regional, Migrações e Segurança.

Tíssia Veloso destacou que a iniciativa do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em elaborar planos de desenvolvimento de integração nas faixas de fronteira tem total convergência com a integração da Rota Quadrante Rondon. 

“Nesse âmbito, está sendo estruturado um plano que contempla em eixos os principais desafios e as intervenções necessárias para que se consiga superar as dificuldades fronteiriças e tornar possível a integração”, destacou a coordenadora. 

Encontro reuniu representantes do governo, municípios, universidades e sociedade civil/Foto: Ascom

A oficina em Brasiléia foi dividida nos seguintes eixos temáticos: 

  • Ordenamento territorial, regularização fundiária e gestão ambiental e climática 
  • Infraestrutura para o desenvolvimento 
  • Fomento às atividades produtivas sustentáveis e inclusão social 

Cada eixo temático abordou os principais desafios e potencialidades. “Pela tarde foram mapeados, em uma conversa qualitativa, além dos principais desafios, os gargalos atuais, as dificuldades de funcionamento para cada eixo, os entraves e as principais potencialidades também foram indicadas pelo instituto”, afirmou Tíssia Veloso. 

Os PDIFs estão sendo criados com a ajuda de vários grupos. Participam governos, universidades, empresas, organizações sociais e parceiros internacionais.

Evento contou com participação de lideranças políticas, empresariais e institucionais/Foto: Ascom

Estratégias 

Em março deste ano, o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre e o Governo Estadual, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan) assinaram, assinaram um Termo de Colaboração para consolidação da Rota de Integração Sul-Americana Quadrante Rondon, com foco no trecho que atravessa o território acreano, em consonância com as diretrizes estratégicas de governo.

O projeto visa integrar o Acre ao cenário de desenvolvimento regional e internacional, facilitando conexões comerciais e estruturais, além de promover o crescimento socioeconômico sustentável.

O chefe do Departamento de Relações Interinstitucionais da Seplan, Francimar Cavalcante, esteve no evento e destacou que ouvir os moradores é essencial para o desenvolvimento do estado.

“O governo do Acre tem promovido ações para empoderar os municípios no processo de desenvolvimento, e este encontro tem como objetivo ouvir a população e criar planos de ação que realmente atendam às necessidades locais”. 

