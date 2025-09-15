Foto de beijo entre Gio Ewbank e amigo causa polêmica e levanta debate

Um beijo entre Giovanna Ewbank e o empresário Léo Fuchs, seu amigo de longa data, chamou a atenção nas redes sociais e gerou uma onda de comentários entre fãs e internautas. O gesto, registrado em uma publicação de aniversário, rapidamente se transformou em polêmica e dividiu opiniões sobre os limites da amizade.

Entenda o que aconteceu

Giovanna Ewbank fez aniversário no último domingo (14/9) e foi parabenizada pelo amigo com uma foto com um beijo na boca. Nos comentários da publicação, seguidores questionaram a relação, citando o marido da atriz, Bruno Gagliasso.

“Ela não era esposa do Bruno? Vixe, parece que estou na época errada”, escreveu uma pessoa. Léo Fuchs, por sua vez, respondeu: “A maldade tá na cabeça de quem vê. Quem vive, só existe amor, amizade e respeito ”.

Mesmo assim, a explicação não encerrou a discussão. Outra usuária rebateu: “É a tal da normalização de tudo…”.

A homenagem

Além da foto polêmica, Léo Fuchs publicou outras fotos com Giovanna Ewbank e se declarou à amiga.

“Toda vez que eu começo a pensar em escrever o seu post, me vem uma surra de lembranças, e eu que gosto de uma nostalgia me pego pensando em cada momento, em cada desafio, em cada crescimento nosso. De uns tempos pra cá, nessa última década (sim, minhas amizades são de décadas rs) nossa relação só amadurece e se aprofunda e estamos num caminho tão bonito, daqueles de poucos e bons e de que ninguém larga a mão de ninguém”, começou.

Ele continuou: “Eu te admiro tanto Gio. A mulher que vc é e se tornou. A amiga que não atende telefone mas é sempre presente em todos momentos importantes e especiais. Aquela que fala alto mas que só eu ouço o silêncio e sussurro. Aquela leoa que não mede esforços pra defender os seus. Eu admiro vc admirar a minha amizade com o Gli e ver que muito mais do que amigos, somos cúmplices nessa estrada louca da vida. eu amo compartilhar todas as minhas dores e vulnerabilidades e todas as minhas conquistas com vc. Pq quando estamos juntos, não existe o certo ou errado, quem ganhou ou quem perdeu. Existe amor”.

E completou: “Mais do que amor. Existe amor compartilhado, daqueles que se passa lua de mel junto, inventa programa, trabalho e quando a viagem nem terminou já pensamos no próximo destino. Sabe pq? Seja em Milagres, Paris, Sardenha, Miami, Noronha ou Madrid, nosso destino sempre será casa, queijo com torrada, macarrão com atum. Toda vez que eu termino de escrever o seu post, eu percebo que eu tenho o privilégio de viver mais 365 dias ao seu lado até o ano que vem, com mais lembranças, alegrias, algumas lágrimas, mas com a certeza que o AMOR sempre nos guiará”.

