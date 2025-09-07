07/09/2025
Foto: jogador ucraniano tem casa destruída em bombardeio em Kiev

Escrito por Metrópoles
foto:-jogador-ucraniano-tem-casa-destruida-em-bombardeio-em-kiev

O ucraniano Georgiy Sudakov teve a casa bombardeada no último sábado (6/9). O atleta do Benfica, de Portugal, relatou que a sogra, a esposa, que está grávida de 9 meses, e os filhos estavam no local, mas não se feriram.

“É assim que minha casa ficou depois de hoje à noite. Chegada do shaheed. A esposa, a criança e a mãe estavam em casa na hora”, explico. Ele mostrou fotos e vídeos de como ficou o local.

Leia também

Pouco depois, em outra postagem, ele relatou que ninguém se machucou. “Sua esposa Lisa, que está com 9 meses de gravidez, estava em casa com a filha de 3 anos e a mãe. Felizmente, elas não ficaram feridas”, descreveu.

Atualmente, Sudakov está com a seleção ucraniana para a disputa das eliminatórias europeias. Na última sexta-feira (5/9), a equipe perdeu para a França por 2 a 0. A Ucrânia volta a campo na próxima terça (9/9), contra o Azerbaijão.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Giorgi Sudakov🇺🇦 (@sudakov_11)

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados.

