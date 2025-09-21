Foto: Nikolas Ferreira e Whindersson posam juntos após troca de farpas

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o humorista Whindersson Nunes surpreenderam os internautas ao aparecem juntos em uma foto, poucos dias depois de protagonizarem uma troca de farpas pública nas redes sociais.

A foto foi postada por Nikolas, que legendou: “O cristão não ergue muros… estende as mãos. No fundo, todos temos a mesma fome: o evangelho é um mendigo mostrando a outro onde tem pão”, escreveu o parlamentar.

Relembre a polêmica

O embate entre Whindersson Nunes e o deputado Nikolas Ferreira ganhou força na última semana. Tudo começou quando o parlamentar pediu aos seguidores que enviassem prints de publicações de Felipe Neto criticando os Estados Unidos. A iniciativa gerou repercussão e levou Whindersson a ironizar: “Imagina a missão do deputado que tu votou ser fazer o Felipe Neto não entrar nos EUA. Patético”.

Nikolas respondeu com deboche, relembrando o antigo relacionamento do humorista com Luísa Sonza e citando Vitão. Ele publicou uma foto do cantor usando roupas femininas e maquiagem, acompanhada da legenda: “Tu perdeu pra isso, cara”. Em seguida, Whindersson retrucou postando uma imagem de Nikolas ainda adolescente e escreveu: “Vamo um ménage eu, tu e o Vitão?”.

A reação veio rápido. Nikolas destacou que tinha apenas 16 anos na foto compartilhada pelo humorista e sugeriu que evitava expor a própria família para não agravar a saúde mental de Whindersson. O comentário, porém, foi recebido de forma negativa pelo comediante, que entendeu a fala como uma referência à morte de seu filho com Maria Lina: “Setembro Amarelo e o deputado faz piada com a morte do meu filho. Votado pelo povo, governa apenas para os seus, uma pena pro país”.

Nikolas Ferreira negou: “Falei nada do seu filho. Deixa de ser mentiroso e canalha. Você e eu estávamos falando de relacionamento. Você LITERALMENTE citou sua ex e a ex dele. Mas entendo, só assumindo um personagem vitimista pra tentar convencer as pessoas, já que até aqui, não convenceu ninguém”.

Whindersson encerrou o bate-boca cobrando respeito: “Você como parlamentar fale direito com um civil. Você trabalha pro povo, não só pra quem votou em você”.