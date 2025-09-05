Fotógrafo acreano tem câmera roubada e faz apelo para continuar trabalhando; saiba como ajudar

Yago Ayache, fotógrafo e videomaker, teve sua principal ferramenta de trabalho roubada no último sábado (30). A câmera Sony FX30, acompanhada de lente e cartão de memória, foi furtada de dentro do carro onde ele estava poucos minutos antes.

O equipamento, fruto de muito esforço e investimento, era essencial para o desenvolvimento dos projetos audiovisuais realizados por ele. “Minha fé na justiça permanece, mas o meu principal instrumento de trabalho foi tomado de mim. Venho pedir ajuda para reaver o valor investido e poder continuar realizando meu trabalho”, desabafou.

Para tentar recuperar o prejuízo, o jovem abriu uma vaquinha online e pede apoio de amigos, clientes e da comunidade. Qualquer valor pode ser doado, mas quem não puder contribuir financeiramente também pode ajudar compartilhando a iniciativa para alcançar mais pessoas.

As contribuições podem ser feitas via Pix pela chave [email protected].