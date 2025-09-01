Fotos: homem esfaqueia mulher e fere filho de 3 anos com facada na mão

Uma mulher de 45 anos foi brutalmente agredida com socos e golpes de faca pelo ex-companheiro, de 48. A tentativa de feminicídio ocorreu nesse domingo (31/8), na QNL, em Taguatinga.
Leia também
-
Veja quem é o filho de idosa detido por agredir cuidadora da mãe no DF
-
“Sai da frente, senão passo por cima”, disse filho antes de matar mãe
-
Filho de idosa agride e acusa cuidadora de furtar xícara na Asa Norte
Policiais militares do 2º BPM (Taguatinga) foram acionados para atender uma ocorrência de agressão. No local, encontraram a vítima com ferimentos em várias partes do corpo, além de uma fratura na costela.
Veja imagens:
4 imagensFechar modal.1 de 4
Autor da tentativa de feminicídio preso
Reprodução / @taguatinga24h2 de 4
Foto das agressões no braço da vítima
3 de 4
Foto da mão do menino de 3 anos que foi atingido pelo pai
Reprodução / @taguatinga24h4 de 4
Foto de uma lesão na testa da mulher agredida pelo companheiro
Reprodução / @taguatinga24h
O filho do casal, um menino de apenas 3 anos, também foi atingido pelo pai e sofreu um corte na mão. Diante da gravidade da situação, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar socorro à mãe e à criança.
Prisão
Após o ataque, o agressor fugiu, mas foi localizado em uma praça nas proximidades. Ele foi preso e conduzido à delegacia.
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o caso.