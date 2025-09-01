Fotos: homem esfaqueia mulher e fere filho de 3 anos com facada na mão

Uma mulher de 45 anos foi brutalmente agredida com socos e golpes de faca pelo ex-companheiro, de 48. A tentativa de feminicídio ocorreu nesse domingo (31/8), na QNL, em Taguatinga.

Policiais militares do 2º BPM (Taguatinga) foram acionados para atender uma ocorrência de agressão. No local, encontraram a vítima com ferimentos em várias partes do corpo, além de uma fratura na costela.

Veja imagens: 

Autor da tentativa de feminicídio preso

Foto das agressões no braço da vítima

Foto da mão do menino de 3 anos que foi atingido pelo pai

Foto de uma lesão na testa da mulher agredida pelo companheiro

O filho do casal, um menino de apenas 3 anos, também foi atingido pelo pai e sofreu um corte na mão. Diante da gravidade da situação, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar socorro à mãe e à criança.

Prisão

Após o ataque, o agressor fugiu, mas foi localizado em uma praça nas proximidades. Ele foi preso e conduzido à delegacia.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o caso.

