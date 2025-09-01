Fotos: homem esfaqueia mulher e fere filho de 3 anos com facada na mão

Uma mulher de 45 anos foi brutalmente agredida com socos e golpes de faca pelo ex-companheiro, de 48. A tentativa de feminicídio ocorreu nesse domingo (31/8), na QNL, em Taguatinga.

Policiais militares do 2º BPM (Taguatinga) foram acionados para atender uma ocorrência de agressão. No local, encontraram a vítima com ferimentos em várias partes do corpo, além de uma fratura na costela.

Autor da tentativa de feminicídio preso

Foto das agressões no braço da vítima

Foto da mão do menino de 3 anos que foi atingido pelo pai

Foto de uma lesão na testa da mulher agredida pelo companheiro

O filho do casal, um menino de apenas 3 anos, também foi atingido pelo pai e sofreu um corte na mão. Diante da gravidade da situação, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar socorro à mãe e à criança.

Prisão

Após o ataque, o agressor fugiu, mas foi localizado em uma praça nas proximidades. Ele foi preso e conduzido à delegacia.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o caso.