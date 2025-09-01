Fotos: STF é cercado às vésperas do julgamento de Bolsonaro

O prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) foi cercado por forças de segurança na noite desta segunda-feira (1º/9), cerca de 12 horas antes do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus pela trama golpista que tentou anular as eleições de 2022. O julgamento começa a partir das 9h desta terça-feira (2/9).
Agentes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e da Polícia Judicial posicionaram viaturas ao redor do prédio do STF. Grades e placas também cercam o local.
Veja imagens:
6 imagensFechar modal.1 de 6
STF é cercado por policiais às vésperas do julgamento de Bolsonaro
Vinícius Schmidt/Metrópoles (@vinicius.foto)2 de 6
Local foi gradeado
Vinícius Schmidt/Metrópoles (@vinicius.foto)3 de 6
Julgamento começa nesta terça-feira (2/9)
Vinícius Schmidt/Metrópoles (@vinicius.foto)4 de 6
Vinícius Schmidt/Metrópoles (@vinicius.foto)5 de 6
Vinícius Schmidt/Metrópoles (@vinicius.foto)6 de 6
Vinícius Schmidt/Metrópoles (@vinicius.foto)
O julgamento
Bolsonaro será julgado nesta terça, junto de aliados, por envolvimento em uma suposta trama golpista para impedir o governo de Lula (PT). Eles são acusados de pelo menos seis crimes pela Procuradoria- Geral da República (PGR), incluindo organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União.
Os outros réus são:
- Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin)
- Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha
- Anderson Torres, ex-ministro da Justiça
- Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI)
- Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator do caso
- Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa
- Walter Souza Braga Netto, ex-ministro e general da reserva (é o único réu preso entre os oito acusados do núcleo central)
O início do julgamento de Bolsonaro deve acontecer com o presidente da Primeira Turma do STF, ministro Cristiano Zanin, abrindo a sessão que dá início ao processo do ex-presidente. Após a abertura, o ministro da Suprema Corte Alexandre de Moraes deve apresentar o “resumo do caso”.
Depois da apresentação de Moraes, relator do processo, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, terá até duas horas para sustentar a acusação da Procuradoria-Geral da República (PGR), que pede a condenação de Bolsonaro e de sete aliados.
Em seguida, a defesa de Bolsonaro deve iniciar os trabalhos. O julgamento começa na terça e deve se estender até o fim da semana.
Leia também
-
“Sentimento de injustiça”, diz Carlos sobre julgamento de Bolsonaro
-
Um dia antes do julgamento no STF, Bolsonaro recebe visita dos filhos
-
Anistia: Tarcísio conversa com Motta e Flávio na véspera de julgamento
-
Flávio revela por que Bolsonaro não acompanhará julgamento no STF
Saiba os horários do julgamento:
2/9 (terça) – das 9h às 12h/ das 14h às 19h.
3/9 (quarta) – das 9h às 12h.
9/9 (terça) – das 9h às 12h/ das 14h às 19h.
10/9 (quarta) – das 9h às 12h.
12/9 (sexta) – das 9h às 12h/ das 14h às 19h.