Fotos: STF é cercado às vésperas do julgamento de Bolsonaro

O prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) foi cercado por forças de segurança na noite desta segunda-feira (1º/9), cerca de 12 horas antes do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus pela trama golpista que tentou anular as eleições de 2022. O julgamento começa a partir das 9h desta terça-feira (2/9).

Agentes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e da Polícia Judicial posicionaram viaturas ao redor do prédio do STF. Grades e placas também cercam o local.

Veja imagens:

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

STF é cercado por policiais às vésperas do julgamento de Bolsonaro

Vinícius Schmidt/Metrópoles (@vinicius.foto) 2 de 6

Local foi gradeado

Vinícius Schmidt/Metrópoles (@vinicius.foto) 3 de 6

Julgamento começa nesta terça-feira (2/9)

Vinícius Schmidt/Metrópoles (@vinicius.foto) 4 de 6

Vinícius Schmidt/Metrópoles (@vinicius.foto) 5 de 6

Vinícius Schmidt/Metrópoles (@vinicius.foto) 6 de 6

Vinícius Schmidt/Metrópoles (@vinicius.foto)

O julgamento

Bolsonaro será julgado nesta terça, junto de aliados, por envolvimento em uma suposta trama golpista para impedir o governo de Lula (PT). Eles são acusados de pelo menos seis crimes pela Procuradoria- Geral da República (PGR), incluindo organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União.

Os outros réus são:

Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin)

Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça

Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI)

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator do caso

Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa

Walter Souza Braga Netto, ex-ministro e general da reserva (é o único réu preso entre os oito acusados do núcleo central)

O início do julgamento de Bolsonaro deve acontecer com o presidente da Primeira Turma do STF, ministro Cristiano Zanin, abrindo a sessão que dá início ao processo do ex-presidente. Após a abertura, o ministro da Suprema Corte Alexandre de Moraes deve apresentar o “resumo do caso”.

Depois da apresentação de Moraes, relator do processo, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, terá até duas horas para sustentar a acusação da Procuradoria-Geral da República (PGR), que pede a condenação de Bolsonaro e de sete aliados.

Em seguida, a defesa de Bolsonaro deve iniciar os trabalhos. O julgamento começa na terça e deve se estender até o fim da semana.

Leia também

Saiba os horários do julgamento:

2/9 (terça) – das 9h às 12h/ das 14h às 19h.

3/9 (quarta) – das 9h às 12h.

9/9 (terça) – das 9h às 12h/ das 14h às 19h.

10/9 (quarta) – das 9h às 12h.

12/9 (sexta) – das 9h às 12h/ das 14h às 19h.