“Frango Machado! Tô te esperando, viu?”, diz Daniel Cruz sobre luta de MMA contra influenciador

O influenciador digital Daniel Cruz, que fará parte do card do Brtl Fight Combat em Rio Branco, revelou confiança e expectativa para o confronto contra o também influenciador Jonas Machado, marcado para o sábado (27), na Maison Borges.

“Rapaz, eu tô confiante, eu tenho treinado, né? Ele tem uma estrutura maior que a minha. Vamos pra cima, não tem essa não”, afirmou Daniel, destacando que a rivalidade vem de divergências anteriores fora do octógono. “A treta é real, vem desde a política, né? Ele sabe muito bem disso. A gente não vai desanimar não, vamos pra cima. Tô aqui pra isso”, completou.

Além da expectativa pelo combate, Daniel adiantou que há uma surpresa planejada para o público. “Quem não for vai perder, porque vai ter uma surpresa que eu vou fazer. Vou contar agora não, vai ter que ir”, disse, sem revelar detalhes.

Sobre o adversário, Daniel não economizou provocações. “Frango Machado! Tô te esperando, viu? Lá dentro do octógono, lá a gente conversa. Chama?”, provocou.

Veja o vídeo: