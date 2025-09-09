Franquia “Invocação do Mal” ganha nova série no HBO Max

A franquia “Invocação do Mal”, que conquistou os fãs do terror sobrenatural ao redor do mundo, teria chegado ao fim com o quarto e último filme, que estreiou na última quinta-feira (4/9). No entanto, informações da revista Variety confirmaram nesta terça-feira (9/9) que a história macabra vai continuar no streaming. A nova série estreará, ainda sem data, no HBO Max.

O desenvolvimento do projeto teria dados os primeiros passos em 2023, e agora a produção alcançou um grande salto adiante com a resposta do público ao quarto filme da franquia, que acumulou cerca de R$ 1 bilhão – US$ 194 milhões – nas bilheterias ao redor do mundo.

Detalhes sobre a trama ainda não foram revelados, mas segundo a Variety, a produção continuaria a história que foi concluída no último “Invocação do Mal” – que por sua vez, deu continuidade à franquia “Atividade Paranormal”.

A direção criativa e produção executiva ficarão sob responsabilidade de Nancy Won, indicada ao Emmy pela renomada minissérie “Pequenos Incêndios por Toda Parte”. O roteiro será assinado por Cameron Squires e Peter Cameron, que já trabalharam nas produções da Marvel com um pézinho no terror; como “Wandavision”, “Lobisomem na Noite” e “Ágatha o Tempo Todo”.

Novidades sobre a série ainda deverão ser confirmadas pela HBO Max, que não se pronunciou sobre o anúncio, nas próximas semanas.