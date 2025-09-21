frente-fria-causa-tempestades-e-vento-arranca-telhado-de-igreja-em-sp

A frente fria que põe fim ao calor dos últimos chegou ao estado de São Paulo provocando estragos em cidade do interior. Tempestades com rajadas de vento causaram o destelhamento de imóveis comerciais e até de igreja em cidades do Oeste Paulista e nas proximidades com a divisa com o Paraná.

Em Rancharia, a 505 km de São Paulo, o vendaval que assolou o município arrancou até mesmo o telhado da Igreja Matriz de Santo Antônio, a principal da cidade. Os ventos chegaram a 64 km/h, segundo a Defesa Civil.

Segundo os responsáveis pela paróquia, a missa da noite deste domingo teve que ser transferida para uma capela por causa dos transtornos provocados pelo temporal.

Responsáveis pela Defesa Civil do município ainda mensuravam no início da noite os estragos provocados pela tempestade.

Em Ourinhos, a 370 km da capital paulista, a Defesa Civil registrou o destelhamento de uma loja de tapeçaria. Segundo as autoridades, não houve relatos de vítimas, desabrigados ou desalojados por causa do incidente. Segundo a Defesa Civil, as rajadas de vento chegaram a 92 km/h na cidade.

A Defesa Civil Estadual divulgou um alerta nesse sábado (20/9) sobre as mudanças no tempo entre domingo e segunda (22/9). Segundo as autoridades, estão previstas rajadas de vento acima dos 70 km/h, tempestades com raios e até mesmo a possibilidade de queda de granizo.

A chegada da frente fria também deve derrubar a temperatura nos próximos dias, encerrando o ciclo de calor que fez a capital paulista ter, neste domingo (21/9), a tarde mais quente do inverno.