11/09/2025
Universo POP
Giulia Be confirma Lula e Trump na lista de convidados de seu casamento com Conor Kennedy
Estudante de medicina trabalha como coletor de lixo à noite para realizar sonho da faculdade
Professor faz ataques racistas após ‘fora’ em app de namoro gay: “Quem tem coragem de comer este c* preto?”
Via Verde Shopping traz universo marítimo da Patrulha Canina pela primeira vez ao Acre
Café e conexão feminina marcam a segunda edição do Left-Hand no Acre
11 de setembro: o dia em que a Globo ficou mais de 4 horas no ar sem comerciais
Foto polêmica: quem é Adrielly, jovem repostada por Yuri Lima, namorado de Iza
Andressa Suita rebate boatos e nega ser pivô de “treta” entre Gusttavo Lima e Thiago Brava
Bruna Karla rebate processo da MK Music e fala em “quase trabalho escravo”
Visita rejeitada: irmão ameaça chamar a polícia após aproximação de Suzane von Richthofen

Fruta anti-inflamatória ajuda na limpeza do fígado e é rica em fibras

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
fruta-anti-inflamatoria-ajuda-na-limpeza-do-figado-e-e-rica-em-fibras

Originária do sudeste da China, a nêspera é uma fruta rica em propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Incluí-la na rotina alimentar pode trazer inúmeros benefícios à saúde, entre eles, a ação protetora do fígado e do coração.

Leia também

De acordo com a nutricionista funcional Fernanda Lopes, a nêspera tem compostos antioxidantes, como carotenóides e ácido ursólico, que auxiliam no processo natural de desintoxicação do fígado.

“É uma fruta de sabor adocicado e levemente ácido, rica em vitaminas, minerais e antioxidantes que contribuem para a saúde geral do organismo. Suas propriedades favorecem a função hepática”, afirma a expert.

Outro benefício está em suas fibras solúveis. “Elas ajudam no controle da glicemia, promovem saciedade e contribuem para o equilíbrio do colesterol”, ressalta Fernanda.

Conhecida como nêspera-do-Japão ou ameixa amarela no Brasil, a fruta também contém vitamina C, que fortalece o sistema imunológico e combate radicais livres.

Imagem colorida de uma árvore de nêspera - MetrópolesApesar da origem asiática, a nêspera também é cultivada no Brasil

Dicas para consumir

De sabor adocicado e levemente ácido, a nutricionista Fernanda recomenda consumir a fruta in natura como lanche ou sobremesa. Outra dica é adicioná-la a saladas ou em smoothies. Geleias caseiras sem açúcar também são ótimas opções.

“Escolher nêsperas maduras garante maior concentração de antioxidantes e um sabor naturalmente mais doce, tornando seu consumo uma forma simples e saborosa de apoiar a saúde do fígado e o bem-estar diário”, conclui a profissional.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Adolescentes são flagrados fazendo live nas redes sociais de dentro de unidade socioeducativa do Acre

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost