Fruta anti-inflamatória ajuda na limpeza do fígado e é rica em fibras

Originária do sudeste da China, a nêspera é uma fruta rica em propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Incluí-la na rotina alimentar pode trazer inúmeros benefícios à saúde, entre eles, a ação protetora do fígado e do coração.

De acordo com a nutricionista funcional Fernanda Lopes, a nêspera tem compostos antioxidantes, como carotenóides e ácido ursólico, que auxiliam no processo natural de desintoxicação do fígado.

“É uma fruta de sabor adocicado e levemente ácido, rica em vitaminas, minerais e antioxidantes que contribuem para a saúde geral do organismo. Suas propriedades favorecem a função hepática”, afirma a expert.

Outro benefício está em suas fibras solúveis. “Elas ajudam no controle da glicemia, promovem saciedade e contribuem para o equilíbrio do colesterol”, ressalta Fernanda.

Conhecida como nêspera-do-Japão ou ameixa amarela no Brasil, a fruta também contém vitamina C, que fortalece o sistema imunológico e combate radicais livres.

Apesar da origem asiática, a nêspera também é cultivada no Brasil

Dicas para consumir

De sabor adocicado e levemente ácido, a nutricionista Fernanda recomenda consumir a fruta in natura como lanche ou sobremesa. Outra dica é adicioná-la a saladas ou em smoothies. Geleias caseiras sem açúcar também são ótimas opções.

“Escolher nêsperas maduras garante maior concentração de antioxidantes e um sabor naturalmente mais doce, tornando seu consumo uma forma simples e saborosa de apoiar a saúde do fígado e o bem-estar diário”, conclui a profissional.