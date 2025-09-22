Funcionário da UFMA é demitido, ameaça pró-reitor e vira alvo da PF

Um funcionário terceirizado da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) entrou na mira da Polícia Federal (PF) após cometer diversos crimes por não se conformar com sua demissão. Ele foi preso na operação “Justa Causa”, na manhã desta segunda-feira (22/9), em São Luís (MA).

De acordo com a ocorrência registrada na PF, o investigado teria feito ameaças ao pró-reitor da UFMA por meio de aplicativo de mensagens.

Conforme informações apontadas pelos investigadores, não bastassem as ameaças, o ex-funcionário teria ido às dependências da universidade, onde também praticou furto de equipamento da instituição.

Diante dos fatos, a PF deflagrou uma ação policial nesta segunda (22) para cumprir um mandado de prisão e um mandado de busca e apreensão contra o suspeito.

Ele foi preso e conduzido à Central de Custódia, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O homem poderá responder pelos crimes de ameaça, porte ilegal de arma de fogo e furto qualificado.