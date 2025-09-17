Funcionários da Embraer entram em greve por tempo indeterminado

Escrito por Metrópoles
funcionarios-da-embraer-entram-em-greve-por-tempo-indeterminado

Metalúrgicos da Embraer decretaram greve por tempo indeterminado na unidade da empresa em São José dos Campos (SP). A decisão foi anunciada na manhã desta quarta-feira (17/9).

De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, que representa a categoria, a paralisação das atividades dos funcionários da Embraer acontece em meio a uma negociação salarial.

“A reivindicação é de reajuste salarial de 11%, benefício de R$ 1 mil e assinatura de convenção coletiva. A decisão foi aprovada em assembleia, nesta quarta-feira (17)”, informou o sindicato.

Em assembleia realizada no dia 9 de setembro, já com aviso de greve, uma proposta de reajuste salarial apenas pela inflação, de 5,05%, foi rejeitada.

A decisão de entrar em greve foi tomada em assembleia realizada nas primeiras horas desta quarta.

Embraer

Em São José dos Campos, a Embraer tem cerca de 15 mil funcionários. A unidade da companhia na cidade paulista fabrica jatos comerciais e executivos, sistemas e equipamentos, além de contar com um centro de desenvolvimento.

Até o momento, a Embraer não se manifestou.

logo-contil-1.png

ContilNet Notícias

