Futebol ao vivo: veja todos os jogos de sexta-feira e onde assistir

A sexta-feira (12) chega com bola rolando no Brasil e na Europa. Confira abaixo a programação completa com horários e onde assistir ao vivo na TV e no streaming.
Brasileirão Série B 2025
-
Volta Redonda x Criciúma — 19h — ESPN e Disney+
-
Coritiba x Goiás — 21h30 — Disney+
LaLiga 2025/26
-
Sevilla x Elche — 16h — ESPN 3 e Disney+
Bundesliga 2025/26
-
Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt — 15h30 — XSports, sportv, CazéTV e OneFootball
Campeonato Francês 2025/26
-
Olympique de Marselha x Lorient — 15h45 — sem transmissão informada
Campeonato Português 2025/26
-
Alverca x Tondela — 16h15 — sem transmissão informada
-
Benfica x Santa Clara — 16h15 — ESPN 4 e Disney+
Campeonato Saudita 2025/26
-
Al-Ettifaq x Al-Ahli — 12h25 — BandSports e Canal GOAT
-
Al-Shabab x Al-Hazem — 12h35 — sem transmissão informada
-
Al-Ittihad x Al Fateh — 15h — BandSports
Campeonato Argentino 2025
-
Deportivo Riestra x Central Córdoba — 14h30 — sem transmissão informada
-
Racing x San Lorenzo — 19h — ESPN 4 e Disney+
-
Huracán x Vélez Sársfield — 19h — sem transmissão informada
-
Newell’s Old Boys x Atlético Tucumán — 21h15 — sem transmissão informada
-
Lanús x Independiente Rivadavia — 21h15 — sem transmissão informada
Observação: Programação sujeita a alterações das emissoras e plataformas.
Fontes: Olhar Digital; grade das emissoras citadas.
