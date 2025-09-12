Futebol ao vivo: veja todos os jogos de sexta-feira e onde assistir

A sexta-feira (12) chega com bola rolando no Brasil e na Europa. Confira abaixo a programação completa com horários e onde assistir ao vivo na TV e no streaming.

Brasileirão Série B 2025

Volta Redonda x Criciúma — 19h — ESPN e Disney+

Coritiba x Goiás — 21h30 — Disney+

LaLiga 2025/26

Sevilla x Elche — 16h — ESPN 3 e Disney+

Bundesliga 2025/26

Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt — 15h30 — XSports, sportv, CazéTV e OneFootball

Campeonato Francês 2025/26

Olympique de Marselha x Lorient — 15h45 — sem transmissão informada

Campeonato Português 2025/26

Alverca x Tondela — 16h15 — sem transmissão informada

Benfica x Santa Clara — 16h15 — ESPN 4 e Disney+

Campeonato Saudita 2025/26

Al-Ettifaq x Al-Ahli — 12h25 — BandSports e Canal GOAT

Al-Shabab x Al-Hazem — 12h35 — sem transmissão informada

Al-Ittihad x Al Fateh — 15h — BandSports

Campeonato Argentino 2025

Deportivo Riestra x Central Córdoba — 14h30 — sem transmissão informada

Racing x San Lorenzo — 19h — ESPN 4 e Disney+

Huracán x Vélez Sársfield — 19h — sem transmissão informada

Newell’s Old Boys x Atlético Tucumán — 21h15 — sem transmissão informada

Lanús x Independiente Rivadavia — 21h15 — sem transmissão informada

Observação: Programação sujeita a alterações das emissoras e plataformas.

Fontes: Olhar Digital; grade das emissoras citadas.

Redigido por ContilNet.