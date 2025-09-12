12/09/2025
Futebol ao vivo: veja todos os jogos de sexta-feira e onde assistir

Guia rápido com horários e canais do Brasileirão Série B e dos campeonatos europeus (horário de Brasília)

A sexta-feira (12) chega com bola rolando no Brasil e na Europa. Confira abaixo a programação completa com horários e onde assistir ao vivo na TV e no streaming.

(Imagem: Stock-Asso/Shutterstock)

Brasileirão Série B 2025

  • Volta Redonda x Criciúma — 19h — ESPN e Disney+

  • Coritiba x Goiás — 21h30 — Disney+

LaLiga 2025/26

  • Sevilla x Elche — 16h — ESPN 3 e Disney+

Bundesliga 2025/26

  • Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt — 15h30 — XSports, sportv, CazéTV e OneFootball

Campeonato Francês 2025/26

  • Olympique de Marselha x Lorient — 15h45 — sem transmissão informada

Campeonato Português 2025/26

  • Alverca x Tondela — 16h15 — sem transmissão informada

  • Benfica x Santa Clara — 16h15 — ESPN 4 e Disney+

Campeonato Saudita 2025/26

  • Al-Ettifaq x Al-Ahli — 12h25 — BandSports e Canal GOAT

  • Al-Shabab x Al-Hazem — 12h35 — sem transmissão informada

  • Al-Ittihad x Al Fateh — 15h — BandSports

Campeonato Argentino 2025

  • Deportivo Riestra x Central Córdoba — 14h30 — sem transmissão informada

  • Racing x San Lorenzo — 19h — ESPN 4 e Disney+

  • Huracán x Vélez Sársfield — 19h — sem transmissão informada

  • Newell’s Old Boys x Atlético Tucumán — 21h15 — sem transmissão informada

  • Lanús x Independiente Rivadavia — 21h15 — sem transmissão informada

Observação: Programação sujeita a alterações das emissoras e plataformas.

Fontes: Olhar Digital; grade das emissoras citadas.
