11/09/2025
Futebol desta quinta-feira: onde assistir ao vivo e horários

Confira os horários e os canais para assistir aos jogos desta quinta-feira, com destaque para a Copa do Brasil

A quinta-feira (11) chega com dois clássicos nacionais pela Copa do Brasil e bola rolando também no Campeonato Argentino. Veja abaixo a grade completa com horários (de Brasília) e onde assistir.

(Imagem: Stock-Asso/Shutterstock)

Onde assistir hoje (11/09/2025)

Copa do Brasil 2025

  • Cruzeiro x Atlético/MG — 19h30 — Prime Video

  • Botafogo x Vasco — 21h30 — Globo, sportv, sportv 4K, Premiere, Prime Video e ge tv

Campeonato Argentino 2025

  • Belgrano x San Martín de San Juan — 16h15 — Disney+

Jogo na Globo hoje

  • Botafogo x Vasco — 21h30 — Globo (para todo o Brasil)

Fonte: Olhar Digital
Redigido por ContilNet

PUBLICIDADE
