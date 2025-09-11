Futebol desta quinta-feira: onde assistir ao vivo e horários

0
Fonte: Olhar Digital
A quinta-feira (11) chega com dois clássicos nacionais pela Copa do Brasil e bola rolando também no Campeonato Argentino. Veja abaixo a grade completa com horários (de Brasília) e onde assistir.
Onde assistir hoje (11/09/2025)
Copa do Brasil 2025
Cruzeiro x Atlético/MG — 19h30 — Prime Video
Botafogo x Vasco — 21h30 — Globo, sportv, sportv 4K, Premiere, Prime Video e ge tv
Campeonato Argentino 2025
Belgrano x San Martín de San Juan — 16h15 — Disney+
Jogo na Globo hoje
Botafogo x Vasco — 21h30 — Globo (para todo o Brasil)
