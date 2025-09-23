Futebol esta terça-feira: jogos e onde assistir Libertadores, Sula e mais

Veja a agenda desta terça (23), com horários de Brasília e os canais/streams de cada partida.
Libertadores
-
Racing x Vélez Sársfield — 19h — Paramount+
Sul-Americana
-
Fluminense x Lanús — 21h30 — Paramount+
Brasileirão Série B
-
Paysandu x Novorizontino — 19h30 — Disney+, SportyNet+
-
Ferroviária x Goiás — 21h35 — RedeTV!, ESPN, Disney+, Desimpedidos, Kwai, SportyNet
Copa da Liga Inglesa (2025/26)
-
Lincoln City x Chelsea — 15h45 — ESPN 2, Disney+
-
Fulham x Cambridge United — 15h45 — Disney+
-
Wolverhampton x Everton — 15h45 — Sem transmissão
-
Wigan x Wycombe — 15h45 — Sem transmissão
-
Barnsley x Brighton — 15h45 — Sem transmissão
-
Burnley x Cardiff — 15h45 — Sem transmissão
-
Wrexham x Reading — 15h45 — Sem transmissão
-
Liverpool x Southampton — 16h — ESPN, Disney+
LaLiga (2025/26)
-
Athletic Bilbao x Girona — 14h — ESPN, Disney+
-
Espanyol x Valencia — 14h — Disney+
-
Levante x Real Madrid — 16h30 — Disney+
-
Sevilla x Villarreal — 16h30 — Disney+
Copa da Itália (2025/26)
-
Cagliari x Frosinone — 12h — SportyNet e SportyNet (YouTube)
-
Udinese x Palermo — 13h30 — SportyNet (YouTube)
-
Milan x Lecce — 16h — SportyNet e SportyNet (YouTube)
Campeonato Português (2025/26)
-
Benfica x Rio Ave — 16h15 — Disney+
Copa Intercontinental da FIFA (2025)
-
Al-Ahli x Pyramids — 15h — sportv, CazéTV
Brasileirão Sub-17
-
Palmeiras x Cuiabá — 15h — TV Palmeiras Sportingbet
-
Vasco x Atlético/MG — 15h — Sem transmissão
-
Corinthians x Flamengo — 15h — Sem transmissão
-
Cruzeiro x RB Bragantino — 15h — Sem transmissão
-
Grêmio x Santos — 15h — Grêmio FBPA
-
Athletico/PR x Botafogo — 15h — Sem transmissão
-
Atlético/GO x América/MG — 15h — Dragão TV | Atlético Goianiense
-
Fluminense x Internacional — 15h — Sem transmissão
-
Fortaleza x Juventude — 15h — Sem transmissão
-
São Paulo x Bahia — 15h — Sem transmissão
Copa Santa Catarina
-
Nação Esportes x Blumenau — 20h — Federação Catarinense de Futebol
