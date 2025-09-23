23/09/2025
Futebol esta terça-feira: jogos e onde assistir Libertadores, Sula e mais

Veja a agenda desta terça (23), com horários de Brasília e os canais/streams de cada partida.

(Imagem: Stock-Asso/Shutterstock)

Libertadores

  • Racing x Vélez Sársfield — 19h — Paramount+

Sul-Americana

  • Fluminense x Lanús — 21h30 — Paramount+

Brasileirão Série B

  • Paysandu x Novorizontino — 19h30 — Disney+, SportyNet+

  • Ferroviária x Goiás — 21h35 — RedeTV!, ESPN, Disney+, Desimpedidos, Kwai, SportyNet

Copa da Liga Inglesa (2025/26)

  • Lincoln City x Chelsea — 15h45 — ESPN 2, Disney+

  • Fulham x Cambridge United — 15h45 — Disney+

  • Wolverhampton x Everton — 15h45 — Sem transmissão

  • Wigan x Wycombe — 15h45 — Sem transmissão

  • Barnsley x Brighton — 15h45 — Sem transmissão

  • Burnley x Cardiff — 15h45 — Sem transmissão

  • Wrexham x Reading — 15h45 — Sem transmissão

  • Liverpool x Southampton — 16h — ESPN, Disney+

LaLiga (2025/26)

  • Athletic Bilbao x Girona — 14h — ESPN, Disney+

  • Espanyol x Valencia — 14h — Disney+

  • Levante x Real Madrid — 16h30 — Disney+

  • Sevilla x Villarreal — 16h30 — Disney+

Copa da Itália (2025/26)

  • Cagliari x Frosinone — 12h — SportyNet e SportyNet (YouTube)

  • Udinese x Palermo — 13h30 — SportyNet (YouTube)

  • Milan x Lecce — 16h — SportyNet e SportyNet (YouTube)

Campeonato Português (2025/26)

  • Benfica x Rio Ave — 16h15 — Disney+

Copa Intercontinental da FIFA (2025)

  • Al-Ahli x Pyramids — 15h — sportv, CazéTV

Brasileirão Sub-17

  • Palmeiras x Cuiabá — 15h — TV Palmeiras Sportingbet

  • Vasco x Atlético/MG — 15h — Sem transmissão

  • Corinthians x Flamengo — 15h — Sem transmissão

  • Cruzeiro x RB Bragantino — 15h — Sem transmissão

  • Grêmio x Santos — 15h — Grêmio FBPA

  • Athletico/PR x Botafogo — 15h — Sem transmissão

  • Atlético/GO x América/MG — 15h — Dragão TV | Atlético Goianiense

  • Fluminense x Internacional — 15h — Sem transmissão

  • Fortaleza x Juventude — 15h — Sem transmissão

  • São Paulo x Bahia — 15h — Sem transmissão

Copa Santa Catarina

  • Nação Esportes x Blumenau — 20h — Federação Catarinense de Futebol

Fonte: Olhar Digital.
Texto redigido e organizado pela redação.

