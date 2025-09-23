Futebol esta terça-feira: jogos e onde assistir Libertadores, Sula e mais

Veja a agenda desta terça (23), com horários de Brasília e os canais/streams de cada partida.

Libertadores

Racing x Vélez Sársfield — 19h — Paramount+

Sul-Americana

Fluminense x Lanús — 21h30 — Paramount+

Brasileirão Série B

Paysandu x Novorizontino — 19h30 — Disney+, SportyNet+

Ferroviária x Goiás — 21h35 — RedeTV!, ESPN, Disney+, Desimpedidos, Kwai, SportyNet

Copa da Liga Inglesa (2025/26)

Lincoln City x Chelsea — 15h45 — ESPN 2, Disney+

Fulham x Cambridge United — 15h45 — Disney+

Wolverhampton x Everton — 15h45 — Sem transmissão

Wigan x Wycombe — 15h45 — Sem transmissão

Barnsley x Brighton — 15h45 — Sem transmissão

Burnley x Cardiff — 15h45 — Sem transmissão

Wrexham x Reading — 15h45 — Sem transmissão

Liverpool x Southampton — 16h — ESPN, Disney+

LaLiga (2025/26)

Athletic Bilbao x Girona — 14h — ESPN, Disney+

Espanyol x Valencia — 14h — Disney+

Levante x Real Madrid — 16h30 — Disney+

Sevilla x Villarreal — 16h30 — Disney+

Copa da Itália (2025/26)

Cagliari x Frosinone — 12h — SportyNet e SportyNet (YouTube)

Udinese x Palermo — 13h30 — SportyNet (YouTube)

Milan x Lecce — 16h — SportyNet e SportyNet (YouTube)

Campeonato Português (2025/26)

Benfica x Rio Ave — 16h15 — Disney+

Copa Intercontinental da FIFA (2025)

Al-Ahli x Pyramids — 15h — sportv, CazéTV

Brasileirão Sub-17

Palmeiras x Cuiabá — 15h — TV Palmeiras Sportingbet

Vasco x Atlético/MG — 15h — Sem transmissão

Corinthians x Flamengo — 15h — Sem transmissão

Cruzeiro x RB Bragantino — 15h — Sem transmissão

Grêmio x Santos — 15h — Grêmio FBPA

Athletico/PR x Botafogo — 15h — Sem transmissão

Atlético/GO x América/MG — 15h — Dragão TV | Atlético Goianiense

Fluminense x Internacional — 15h — Sem transmissão

Fortaleza x Juventude — 15h — Sem transmissão

São Paulo x Bahia — 15h — Sem transmissão

Copa Santa Catarina

Nação Esportes x Blumenau — 20h — Federação Catarinense de Futebol

