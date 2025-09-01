Futuro chefe de Bortoleto na F1 enaltece piloto e o compara a Leclerc

Escrito por Metrópoles
Gabriel Bortoleto ganhou um voto de confiança de peso dentro da Fórmula 1. Mattia Binotto, líder do projeto da Audi e futuro chefe do brasileiro, afirmou que Gabriel tem potencial para se firmar entre os grandes nomes do grid. O dirigente ressaltou ainda que o paulista transmite confiança acima da média para a idade e já se mostra pronto para os desafios da categoria.

“Gabriel vai se tornar um piloto de ponta”, disse Binotto ao jornal italiano Il Giornale.

Binotto também fez uma comparação direta com Charles Leclerc, piloto que ele comandou nos tempos de Ferrari. “Talento sim, mas a atitude é diferente. Gabriel é mais confiante”, avaliou.

A trajetória recente de Bortoleto reforça essa aposta. O jovem conquistou os títulos da Fórmula 3 e da Fórmula 2 em temporadas de estreia, além de, na F1, pontuar em 3 corridas.

Gabriel Bortoleto fez melhor resultado do Brasil na F1 desde 2017

Gabriel Bortoleto conquistou a sexta posição no GP da Hungria

Mattia Binotto e Ferrari encerram contrato

A Audi assumirá a operação completa da Sauber em 2026 e vai manter a dupla atual, com Bortoleto e Nico Hülkenberg. Para Binotto, a mistura de juventude e experiência é a fórmula certa para a equipe.

Além da aposta dentro das pistas, o italiano destacou a determinação do brasileiro nos bastidores. “Está sedento e quer crescer ainda mais. Vejo um grande talento nele, ele é rápido. A telemetria diz isso”, concluiu.

