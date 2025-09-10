Fux: “Não pode confundir o papel do julgador com o agente político”

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou, na manhã desta quarta-feira (10/9), o julgamento da Ação Penal nº 2.668, que atrela ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus o planejamento de uma suposta trama golpista. O rito segue com o voto do ministro Luiz Fux.

O placar está 2 a 0, restando três votos para a conclusão do julgamento. Caso Fux siga o relator, mesmo com divergências, o STF formará maioria pela condenação dos réus.

O magistrado iniciou seu voto afirmando que o STF não deve realizar um julgamento político, no qual destacou que é papel da Corte é fazer uma análise técnica do caso concreto.

Acompanhe ao vivo:

“Ao revés, compete a este Tribunal afirmar o que é constitucional ou inconstitucional, legal ou ilegal, invalidável sob a perspectiva da Carta de 1988 e das leis brasileiras. Trata-se de missão que exige objetividade, rigor técnico e minimalismo interpretativo, a fim de não se confundir o papel do julgador com o do agente político”, afirmou.