Gabigol compartilha foto de aniversário ao lado de Rafaella e Neymar

Escrito por Metrópoles
Gabriel Barbosa comemorou o aniversário de 29 anos no último domingo (31/8). Após a vitória do Cruzeiro por 1 x 0 contra o São Paulo, no sábado (30/8), o atacante foi para o Guarujá (SP). O local recebeu a festa luxuosa, que teve como atrações Nattan Lima e Wiu. Gabi compartilhou fotos ao lado da namorada, Rafaella Santos.

Gabigol em aniversário de 29 anos ao lado de Neymar e OBJ

O astro da NFL Obell Beckham Jr compareceu na festa de Gabi

Gabigol e namorada Rafaella Santos

Em outros registros, o atacante posou ao lado do cunhado, Neymar Jr., e também do astro da NFL, Odell Beckham Jr. O jogador de futebol americano esteve no jogo do Santos contra o Fluminense, à tarde, e, na sequência, foi ao encontro de Gabigol.

A celebração também tinha uma exigência especial do aniversariante, relacionada ao Cruzeiro. Gabriel colocou como código de vestimenta as cores azul e branca.

