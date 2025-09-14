Gabriel Brazão tranquiliza após pancada na cabeça: “Só um susto”

Gabriel Brazão, goleiro do Santos, usou as redes sociais para afirmar que o galo na cabeça não passou de um susto. O jogador precisou ser substituído e saiu de maca durante a partida contra o Atlético-MG neste domingo (14/9), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
“Fala, galera. Graças a Deus não passou de um susto! Obrigado por todas as mensagens. Jesus é bom o tempo todo”, escreveu o jogador.
No lance, Brazão dividiu jogada com Igor Gomes, que acertou o joelho na cabeça do goleiro. Ele tentou seguir na partida com touca de natação, sofreu um gol e, minutos depois, caiu no gramado novamente e precisou sair de ambulância. Diógenes entrou no lugar de Brazão.
Gabriel Brazão ficou com galo na cabeça após dividida com Igor Gomes
Ele tentou seguir em campo, levou gol, momentos depois desabou novamente e precisou sair de maca
