Gabriel Brazão tranquiliza após pancada na cabeça: “Só um susto”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
gabriel-brazao-tranquiliza-apos-pancada-na-cabeca:-“so-um-susto”

Gabriel Brazão, goleiro do Santos, usou as redes sociais para afirmar que o galo na cabeça não passou de um susto. O jogador precisou ser substituído e saiu de maca durante a partida contra o Atlético-MG neste domingo (14/9), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Fala, galera. Graças a Deus não passou de um susto! Obrigado por todas as mensagens. Jesus é bom o tempo todo”, escreveu o jogador.

Foto colorida de Gabriel Brazão, goleiro do Santos - Metrópoles

Leia também

No lance, Brazão dividiu jogada com Igor Gomes, que acertou o joelho na cabeça do goleiro. Ele tentou seguir na partida com touca de natação, sofreu um gol e, minutos depois, caiu no gramado novamente e precisou sair de ambulância. Diógenes entrou no lugar de Brazão.

2 imagensEle tentou seguir em campo, levou gol, momentos depois desabou novamente e precisou sair de macaFechar modal.1 de 2

Gabriel Brazão ficou com galo na cabeça após dividida com Igor Gomes

Reprodução/Premiere2 de 2

Ele tentou seguir em campo, levou gol, momentos depois desabou novamente e precisou sair de maca

Reprodução/Premiere

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost