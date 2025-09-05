Gaby Spanic assina contrato e está oficialmente em A Fazenda 17

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
gaby-spanic-assina-contrato-e-esta-oficialmente-em-a-fazenda-17

É oficial! Após os rumores de que Gaby Spanic estaria no elenco de A Fazenda 17, a coluna Fábia Oliveira descobriu que a artista está confirmada no elenco do reality rural. A atriz venezuelana, eternizada como a protagonista de A Usurpadora, foi a última a fechar e assinar o contrato com a Record.

A coluna soube, também, que o confinamento dos peões acontece já na próxima segunda-feira (8/9). Spanic é a primeira estrangeira a entrar em A Fazenda.

Leia também

O nome de Gaby Spanic já vinha circulando nas redes sociais desde que uma suposta lista de participantes, que teria sido vazada por um ex-funcionário da emissora, viralizou. Na ocasião, o representante da atriz no Brasil não negou a possibilidade.

5 imagensGaby Spanic.Gaby Spanic.Gaby Spanic.Gaby Spanic.Fechar modal.1 de 5

Gaby Spanic.

2 de 5

Gaby Spanic.

Reprodução/Internet.3 de 5

Gaby Spanic.

Reprodução/Internet.4 de 5

Gaby Spanic.

Reprodução/Internet.5 de 5

Gaby Spanic.

Reprodução/Internet.

No Brasil, Gaby Spanic tem cumprido uma série de compromissos profissionais. O último show aconteceu no dia 30 de agosto, em Fortaleza. Agora, o foco é outro: encarar a rotina de provas, tretas e convivência intensa.

A Fazenda 17 estreia no dia 15 de setembro, sob apresentação de Adriane Galisteu, e contará com 24 peões.

Procurada, a assessoria da atriz de A Usurpadora negou a informação.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.