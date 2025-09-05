Gaby Spanic assina contrato e está oficialmente em A Fazenda 17

É oficial! Após os rumores de que Gaby Spanic estaria no elenco de A Fazenda 17, a coluna Fábia Oliveira descobriu que a artista está confirmada no elenco do reality rural. A atriz venezuelana, eternizada como a protagonista de A Usurpadora, foi a última a fechar e assinar o contrato com a Record.
A coluna soube, também, que o confinamento dos peões acontece já na próxima segunda-feira (8/9). Spanic é a primeira estrangeira a entrar em A Fazenda.
O nome de Gaby Spanic já vinha circulando nas redes sociais desde que uma suposta lista de participantes, que teria sido vazada por um ex-funcionário da emissora, viralizou. Na ocasião, o representante da atriz no Brasil não negou a possibilidade.
No Brasil, Gaby Spanic tem cumprido uma série de compromissos profissionais. O último show aconteceu no dia 30 de agosto, em Fortaleza. Agora, o foco é outro: encarar a rotina de provas, tretas e convivência intensa.
A Fazenda 17 estreia no dia 15 de setembro, sob apresentação de Adriane Galisteu, e contará com 24 peões.
Procurada, a assessoria da atriz de A Usurpadora negou a informação.