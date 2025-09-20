Galinha é arrematada por R$ 26 mil em leilão solidário para pacientes com câncer em Rondônia

Uma galinha garnizé virou estrela nas redes sociais após ser arrematada por nada menos que R$ 26 mil em um leilão beneficente realizado no distrito de Nova Samuel, em Candeias do Jamari (RO).
A cena inusitada foi registrada pela empreendedora Cinthia Garçon, filha do prefeito do município, e arrancou risadas nas redes. Na legenda, ela brincou: “Descobri que era a única pobre do evento”.
Contexto: O leilão foi realizado para arrecadar fundos para o Hospital do Amor, em Porto Velho, referência no tratamento de pacientes com câncer.
O vídeo, que já passa das 23 mil visualizações, mostra o momento em que a galinha é entregue ao novo dono. Ao g1, Cinthia contou que era a primeira vez que participava do evento e que saiu feliz com o resultado da arrecadação.
“Fiquei bastante surpresa com o valor de R$ 26 mil pago em uma galinha garnizé. Afinal, não é comum vermos uma galinha, que normalmente custaria cerca de R$ 100 ou menos, alcançar um valor tão alto. Mas isso só mostra que o verdadeiro objetivo não era a galinha em si, e sim a causa nobre”, disse.
Segundo ela, a ideia de gravar o momento foi justamente para incentivar mais pessoas a participarem das próximas edições. Além de ajudar uma boa causa, os leilões também acabam virando um ponto de encontro animado entre os moradores.
“Na hora foi muito divertido, porque as pessoas se provocavam, incentivavam umas às outras, sempre aumentando os lances. Então tinha esse lado engraçado e descontraído, mas com uma finalidade séria: ajudar o Hospital do Amor”, contou.
Leilão solidário
O leilão beneficente faz parte da campanha Direito de Viver, organizada em diversos municípios e distritos de Rondônia com o objetivo de arrecadar recursos para o Hospital de Amor da Amazônia.
O hospital foi inaugurado em 2012 e recebe, além dos moradores de Rondônia, pacientes do Acre, Amazonas, Pará e até de países vizinhos, como Bolívia, Peru e Venezuela. Atualmente, mais de 60 mil pessoas estão em tratamento ou acompanhamento, incluindo cerca de 400 crianças.
Segundo Leandro Alves, coordenador geral de captação de recursos do Hospital de Amor, manter esse atendimento tem um custo alto: só em Rondônia, a despesa mensal chega a R$ 10 milhões. Desse total, em média R$ 3 milhões precisam ser cobertos por doações e campanhas solidárias. É nesse ponto que entram os leilões, realizados com apoio de equipes voluntárias e da comunidade local.
“Esses leilões são movidos pelo amor ao próximo e fazem toda a diferença para que possamos continuar salvando vidas”, destacou.
Leandro informou que a disputa em torno do casal de galinhas garnizé já se tornou tradição no distrito de Vila Samuel. Como forma de expressar solidariedade, o arrematante doa novamente um animal para ser leiloado no próximo evento.
“Desde o primeiro leilão, em que foram arrematadas por R$ 4 mil, a garnizé voltou todos os anos. Em 2022, chegaram a R$ 11 mil e, agora, foram a R$ 26 mil”, contou.
Todo o recurso arrecadado vai direto para a instituição. Segundo Leandro, cenas como essa fazem parte do espírito solidário da campanha. Para ele, o envolvimento da comunidade é o que mantém a iniciativa viva.
“Às vezes um item simples, como uma galinha, ou até mesmo um relógio usado, acaba virando o centro da disputa. O valor não é pelo objeto em si, mas pelo desejo de ajudar o hospital”, disse.