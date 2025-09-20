Galinha é arrematada por R$ 26 mil em leilão solidário para pacientes com câncer em Rondônia

Uma galinha garnizé virou estrela nas redes sociais após ser arrematada por nada menos que R$ 26 mil em um leilão beneficente realizado no distrito de Nova Samuel, em Candeias do Jamari (RO).

A cena inusitada foi registrada pela empreendedora Cinthia Garçon, filha do prefeito do município, e arrancou risadas nas redes. Na legenda, ela brincou: “Descobri que era a única pobre do evento”.