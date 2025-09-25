25/09/2025
Galípolo nega ter tratado com Lula sobre nomes dos indicados para o BC

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou, nesta quinta-feira (25/9), que ainda não discutiu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) os próximos indicados para a diretoria do BC, que devem ser levados para avaliação do Senado.

Uma próxima leva de indicados para a diretoria do BC é esperada por conta do encerramento do mandato dos diretores Diogo Guillen (Política Econômica) e Renato Gomes (Organização do Sistema Financeiro e de Resolução).

“Não tive essa conversa com o presidente sobre os dois próximos indicados”, garantiu Galípolo a jornalistas durante a entrevista coletiva para detalhar o Relatório de Política Monetária (RPM) de setembro.

Questionado sobre o processo de indicação, Galípolo preferiu adotar um tom mais cômico e brincar com os meios que busca para convencer os atuais diretores para permanecer nos cargos.

“Estou apelando agora para ligar para a Fernanda, que é a esposa do Diogo, para o namorado do Renato, para ver o que consigo fazer para segurar eles aqui. Pensei em cárcere privado já, estou tentando várias alternativas”, brincou.

O presidente do BC elogiou os diretores e ressaltou ter sido “um prazer” trabalhar com eles. “O que eu posso dizer assim: realmente foi uma honra, um prazer e tem sido poder trabalhar com o Renato e o Diogo”, concluiu.

