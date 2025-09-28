Galo é leiloado por R$ 52 mil em leilão em prol do Hospital do Câncer

O segundo leilão beneficente em prol do Hospital do Câncer de Cuiabá, que acontece neste domingo (28/9), durante o Rodeio Country Mix, em Campo Verde (MT), surpreendeu com um o arremate de um galo pelo valor de R$ 52 mil. O animal chegou a esse valor após ser arrematado e doado diversas vezes.

Leia também

De acordo com o leiloeiro voluntário, ex-prefeito de Pontes e Lacerda Alcino Barcelos, durante o leilão tinha um galo que cantava muito. Segundo ele, a ave chamava atenção das pessoas presentes, o que levava a uma “interação” ao longo do evento, até mesmo após a primeira vez que o animal foi arrematado.

Leia a matéria completa em RD News, parceiro do Metrópoles.