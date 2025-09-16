Galo vira caso de polícia após tirar o sono de vizinhos: ‘Estou dormindo na sala’

Um galo criado no quintal de uma casa em Uberlândia tem tirado o sono de moradores de um prédio vizinho. O canto do animal, que ecoa ao longo do dia e principalmente durante a madrugada, gerou tanta reclamação que a situação acabou na polícia. Incomodados, os condôminos registraram um boletim de ocorrência para tentar resolver o problema.
Um vídeo gravado por um dos moradores do edifício às 2h30 mostra o som alto do canto do galo ainda antes do amanhecer. Segundo pessoas que vivem no prédio, an ave é criada nos fundos de uma casa junto com algumas galinhas. O espaço em que elas são mantidas fica ao lado do prédio e bem próximo às janelas dos quartos do edifício.
Os moradores do prédio alegam que haviam conversado com o dono do galo para tentar chegar a um acordo, mas não tiveram sucesso. Com isso, foi registrado um boletim de ocorrência junto à Polícia Militar para denunciar o caso como perturbação do sossego.
Segundo o registro feito pela PM, os policiais estiveram na porta da casa onde ficam os animais, mas não foram atendidos pelos moradores.
‘Estou dormindo na sala’
Um dos moradores do prédio, que preferiu não se identificar, contou que o galo canta durante quase todo o dia, mas o incômodo é maior durante a madrugada, depois das 22h.
“O galo canta o dia todo. Ele dá umas paradas de umas três horas para descansar, e depois canta por uns 40 minutos de novo. À noite, a partir de meia-noite e meia ele já começa”, contou.