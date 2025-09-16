Galo vira caso de polícia após tirar o sono de vizinhos: ‘Estou dormindo na sala’

Um galo criado no quintal de uma casa em Uberlândia tem tirado o sono de moradores de um prédio vizinho. O canto do animal, que ecoa ao longo do dia e principalmente durante a madrugada, gerou tanta reclamação que a situação acabou na polícia. Incomodados, os condôminos registraram um boletim de ocorrência para tentar resolver o problema.

Um vídeo gravado por um dos moradores do edifício às 2h30 mostra o som alto do canto do galo ainda antes do amanhecer. Segundo pessoas que vivem no prédio, an ave é criada nos fundos de uma casa junto com algumas galinhas. O espaço em que elas são mantidas fica ao lado do prédio e bem próximo às janelas dos quartos do edifício.

Os moradores do prédio alegam que haviam conversado com o dono do galo para tentar chegar a um acordo, mas não tiveram sucesso. Com isso, foi registrado um boletim de ocorrência junto à Polícia Militar para denunciar o caso como perturbação do sossego.