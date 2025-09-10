Galvão Bueno acerta com emissora para narrar a Copa de 2026

O narrador Galvão Bueno já tem data para voltar às partidas da Seleção Brasileira. O apresentador, que atualmente comanda o Galvão e Amigos na Band, fez um acordo com o SBT e vai narrar partidas do Brasil e outros jogos importantes da Copa do Mundo de 2026. A competição acontece nos Estados Unidos, México e Canadá.

Retorno

Galvão Bueno será a voz da Copa no SBT em partidas da Seleção Brasileira e na final, informa o jornal Folha de S.Paulo. Apesar da parceria já ser tida como certa, falta apenas a assinatura do contrato. A emissora criada por Silvio Santos deve anunciar o narrador como reforço para as transmissões já nos próximos dias.

Vale lembrar que, atualmente, Galvão Bueno é contratado da Band, onde comanda um programa semanal. Ainda não há uma definição de como ficará seu contrato com a emissora do Morumbi, mas a expectativa é que ele siga trabalhando normalmente até o início da Copa do Mundo do ano que vem.

O acordo entre o narrador e o SBT foi fechado por meio da NSports, canal que tem Galvão Bueno como um dos proprietários. Tiago Leifert, atual titular das transmissões esportivas da emissora da família Abravanel, será utilizado na Copa em jogos importantes e em programas especiais, que também serão feitos em parceria com a NSports.

O apresentador Galvão Bueno

Galvão Bueno posa em Mônaco, na França

Galvão Bueno

Galvão Bueno

Galvão Bueno

Expectativas

As transmissões da Copa do Mundo pelo SBT, no entanto, ainda não estão totalmente asseguradas. O canal avançou nas negociações e está próximo de comprar os direitos de transmissão da competição. A empresa, porém, dá como certo o negócio. Globo e CazéTV também vão transmitir o evento esportivo.

A Record também estudou adquirir os direitos da Copa do Mundo de 2026, mas não avançou nas tratativas porque achou o preço pela transmissão caro. Já no SBT, a emissora espera ter um bom faturamento, além de usar os jogos para alavancar a programação como um todo.