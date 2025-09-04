Galvão Bueno revela atitude da Globo que o afastou de vez: “Desaforo”

O narrador Galvão Bueno deu detalhes, pela primeira vez, sobre a saída dele da TV Globo e revelou ter mágoa sobre como a parceria de 43 anos com a emissora acabou. Segundo Galvão, uma atitude de executivos do canal, a qual chamou de um “desaforo”, determinou de vez a saída dele.

Segundo o narrador, o plano original era ele deixar a TV Globo oficialmente no final de 2022, dias após o fim da Copa do Mundo do Catar. Entretanto, na véspera do último dia dela, ele foi procurado por Amauri Soares, diretor geral da TV Globo.

Os dois chegaram a um acordo na conversa para que Galvão seguisse com a emissora por mais dois anos, sob um contrato de non-compete, ou seja, de não concorrência. “Eu estava proibido apenas de fazer transmissão de TV aberta”, revelou Galvão em entrevista ao Olho no Olho, da Folha de S. Paulo.

Quando foi chegando a data do fim do novo contrato, uma nova reunião foi feita e a insatisfação de Galvão ocorreu na ocasião. Os executivos do canal teriam perguntado para ele: “Você gostaria de apresentar algum projeto para continuar por aqui?”.

O narrador, entretanto, não gostou do questionamento. “Achei isso um pouco de desaforo, um pouco de falta de elegância. Eu ter que apresentar um projeto depois de 43 anos de sucesso na casa”, pontuou. Ele foi questionado então se teria algum projeto para apresentar. “Eu digo: ‘Tenho.’ ‘Qual é?’ ‘Ir embora’”.