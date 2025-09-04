Gás do Povo: saiba quem terá direito a retirar botijão gratuito

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lança nesta quinta-feira (4/9) o programa Gás do Povo, que vai substituir o Auxílio Gás, e oferecer o botijão de gás de cozinha (GLP) de forma gratuita para a população de baixa renda.

O programa deve contemplar 15,5 milhões de famílias, que representam 50 milhões de pessoas em todo o país. Com o novo programa, o beneficiário poderá retirar o botijão de gás diretamente nas distribuidoras credenciadas. Antes, o governo depositava um subsídio para ajudar no custeio do produto.

Terão direito ao benefício as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda mensal de até meio salário mínimo — R$ 759 por pessoa. O número de botijões disponibilizados será limitado conforme a composição familiar.

Para famílias de dois integrantes: até 3 botijões por ano;

Para famílias de três integrantes: até 4 botijões por ano;

Para famílias de quatro integrantes ou mais: até 6 botijões por ano.

O beneficiário poderá retirar botijão por meio de diferentes canais: vale eletrônico disponibilizado no aplicativo gerido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS); cartão do programa Gás do Povo, que será criado; vale impresso retirado em agências da Caixa Econômica Federal ou em lotéricas; e cartão do Bolsa Família.

O programa será lançado nesta quinta, em uma cerimônia no Aglomerado da Serra, comunidade localizada em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. O evento terá a participação do presidente Lula e de ministros.

De acordo com o governo federal, a região Nordeste concentra o maior número de famílias beneficiadas: um total de 7,1 milhões. Em seguida vêm Sudeste (4,4 milhões), Norte (2,1 milhões), Sul (1,1 milhão) e Centro-Oeste (889 mil).

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026, enviado ao Congresso Nacional na semana passada, prevê a reserva de R$ 5,1 bilhões de recursos federais para o programa.