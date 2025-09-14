Gatinha atropelada em Rio Branco precisa de tratamento urgente; saiba como ajudar

Uma gatinha chamada Marrie foi atropelada no dia 12 de setembro de 2025 no bairro Placas, em Rio Branco. Ela está internada e enfrenta um quadro grave, com traumatismo craniano, hemorragia interna e úlcera nos olhos, resultado da falta de movimento em um deles.

O tratamento veterinário é complexo e os custos estão aumentando diariamente. Para ajudar na recuperação de Marrie, foi aberta uma campanha de arrecadação de recursos. Quem puder contribuir pode fazer doações via Pix: 68981102232, Banco PicPay, Rafhael Di Angelo.

A ajuda é fundamental para garantir que Marrie receba os cuidados necessários e possa se recuperar completamente. Compartilhar a campanha também ajuda a alcançar mais pessoas dispostas a colaborar.