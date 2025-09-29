Gatinho atropelado luta pela vida e precisa de ajuda para cirurgia; saiba como contribuir

Um gatinho foi atropelado e abandonado à própria sorte, mas recebeu uma chance de sobrevivência graças ao resgate de Ghabriely de Sousa Farias Freitas, voluntária que atua com resgates e doação de animais.

O felino precisa passar por uma cirurgia urgente que custa R$ 4 mil. Sem condições de arcar sozinha com o valor, Ghabriely pede a colaboração de quem puder ajudar.

Doações podem ser feitas via Pix: 68992033259 (PicPay – Ghabriely). Todas as contribuições serão prestadas contas e o público poderá acompanhar o caso no Instagram @familiapetstrupe.

Veja o vídeo: