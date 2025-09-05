Gatinhos resgatados pelo projeto Amor Animal estão prontos para encontrar novos lares; saiba como adotá-los

Os gatinhos resgatados pelo projeto Amor Animal, sob os cuidados de Fernanda Evelyn, estão disponíveis para adoção em Rio Branco. Entre eles, há machos e fêmeas que já estão saudáveis e prontos para encontrar um lar definitivo, todos comem ração, usam caixinha de areia e estão vermifugados. Para adotar, é necessário preencher um questionário, assinar um termo de responsabilidade e garantir que o animal não terá acesso à rua.

Além disso, a castração deve ser realizada na idade adequada. São 7 filhotes prontos para adoção, 2 dos filhotes ainda estão em tratamento (e terão apenas um olhinho após cirurgia, mas podem ser reservados para adoção), e 14 ainda estão em desmame. Os interessados podem entrar em contato pelo número 68 99237-6795, falar com Fernanda.

Confira a foto de alguns dos gatinhos: