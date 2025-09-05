Gatinhos resgatados pelo projeto Amor Animal estão prontos para encontrar novos lares; saiba como adotá-los

Filhotes e adultos aguardam novos lares com cuidados e carinho garantidos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Os gatinhos resgatados pelo projeto Amor Animal, sob os cuidados de Fernanda Evelyn, estão disponíveis para adoção em Rio Branco. Entre eles, há machos e fêmeas que já estão saudáveis e prontos para encontrar um lar definitivo, todos comem ração, usam caixinha de areia e estão vermifugados. Para adotar, é necessário preencher um questionário, assinar um termo de responsabilidade e garantir que o animal não terá acesso à rua.

Além disso, a castração deve ser realizada na idade adequada. São 7 filhotes prontos para adoção, 2 dos filhotes ainda estão em tratamento (e terão apenas um olhinho após cirurgia, mas podem ser reservados para adoção), e 14 ainda estão em desmame. Os interessados podem entrar em contato pelo número 68 99237-6795, falar com Fernanda.

Dois gatinhos resgatados pela ONG Amor Animal aguardam adoção após tratamento/Foto cedida

Confira a foto de alguns dos gatinhos:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.