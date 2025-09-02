GDF cria política distrital de atenção ao desaparecimento de pessoas

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), instituiu a Política Distrital de Atenção Humanizada ao Desaparecimento de Pessoas. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial (DODF), na noite desta terça-feira (2/9).

A publicação considera como pessoa desaparecida todo ser humano cujo paradeiro é desconhecido, não importando a causa de seu desaparecimento, até que sua localização e identificação tenham sido confirmadas por meios físicos ou científicos.

O decreto estabelece os princípios, as diretrizes e ações da iniciativa, que é dividida em quatro eixos: prevenção; enfrentamento; proteção; e assistência às vítimas, familiares e núcleo íntimo de pessoas desaparecidas. Além disso, o documento estabelece as tecnologias que serão aplicadas ao desaparecimento de pessoas no âmbito do Distrito Federal.

Os princípios da Política Distrital de Atenção Humanizada ao Desaparecimento de Pessoas são:

Respeito à dignidade da pessoa humana; não discriminação.

Prioridade na busca e na localização de pessoas desaparecidas com caráter de urgência pelo poder público.

Proteção e assistência integral às vítimas diretas e indiretas.

Proteção integral e prioritária à criança, ao adolescente, ao idoso, às mulheres em situação de risco, às pessoas com deficiência e às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Respeito aos Direitos Humanos.

Continuidade na busca da pessoa desaparecida até a localização física ou científica.

Coordenação

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) desempenhará a função de autoridade central na iniciativa e deverá consolidar informações, em nível distrital, relacionadas à política pública, definir as diretrizes de busca de pessoas desaparecidas; coordenar as ações de cooperação operacional entre os órgãos de segurança pública e articular-se com as autoridades centrais estaduais, federal, órgãos e entidades do DF, além de outras atribuições.

A pasta vai confeccionar um relatório estatístico, que pode ser realizado em integração com os órgãos e instituições participantes da Política Distrital de Atenção Humanizada ao Desaparecimento de Pessoas.

Os relatórios devem contemplar informações, como número total de pessoas desaparecidas e localizadas; categorização específica do número de crianças e adolescentes desaparecidos e localizados; categorização específica do número de idosos, pessoas com deficiência e mulheres desaparecidas e localizadas; quantidade de casos solucionados; causas dos desaparecimentos solucionados; e demais dados necessários para análise do fenômeno do desaparecimento.

O decreto também institui a Rede Integrada de Atenção Humanizada ao Desaparecimento de Pessoas (RIDESAP), que envolve esferas de governo e organizações da sociedade civil, além de instituições públicas, como Defensoria Pública e Conselhos Tutelares, e instituições privadas nas áreas de segurança pública, de assistência social, de direitos humanos e defesa da cidadania, dos institutos de identificação, de medicina legal e de criminalística, de saúde.

Mobilização

O decreto também institui a Semana de Mobilização Distrital para Busca e Defesa da Criança Desaparecida, a ser realizada na última semana do mês de maio, e o Dia Distrital das Crianças Desaparecidas, em 25 de maio.

Segundo a publicação, nesse período devem ser realizadas campanhas, a fim de promover sensibilização, divulgação e visibilidade da temática de desaparecimento de pessoas.