GDF promove mutirão de empregabilidade para pessoas com deficiência

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF), em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego e o Governo Federal, promove, nesta terça-feira (30/9), o Dia D – Mutirão de empregabilidade para pessoas com deficiência (PcD).

O evento contará com a presença de diversas empresas parceiras, que estarão realizando entrevistas presenciais para o preenchimento de vagas destinadas a pessoas com deficiência em diferentes áreas de atuação.

A ação tem como objetivo promover a inclusão e ampliar as oportunidades de trabalho para o público PcD, fortalecendo a política de empregabilidade e cidadania.

O evento é gratuito e acessível. Haverá atendimento especializado e estrutura adequada para acolhimento dos candidatos.

Serviço:

Data: 30 de setembro de 2025
Horário: das 9h às 15h
Local: Agência do Trabalhador do Plano Piloto
Endereço: SEPN 511, Bloco A, Térreo – Asa Norte (ao lado da Honda Veículos).

