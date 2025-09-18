Genial/Quaest: Lula lidera todos os cenários de 1º e 2º turnos em 2026

A nova rodada da pesquisa Genial Quaest sobre intenções de votos, divulgada nesta quinta-feira (18/9), revela que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera em todos os cenários, seja no primeiro ou segundo turno, para as eleições de 2026. Conforme o instituto, os resultados são semelhantes aos do último levantamento, referente a agosto deste ano.

Para o primeiro turno, foram testados oito cenários estimulados. No cenário 1, Lula tem 32% da preferência dos votos; o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível, 24%; o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) 11%; o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), 8%; o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), 5%; e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), 4%. Nessa hipótese, os votos em branco, nulo e os que não vão votar somam 11%. Os indecisos chegaram a 5%.

Veja todos os cenários de 1º turno no gráfico:

Nos cenários 2 e 3, o nome de Lula foi testado contra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), dois dos principais nomes cogitados para a candidatura de direita, diante da inelegibilidade de Bolsonaro.

Contra Michelle, Lula aparece com 33%, e a ex-primeira dama soma 18%. Os demais nomes desse cenário são: Ciro Gomes (13%), Ratinho Júnior (8%), Romeu Zema (6%) e Ronaldo Caiado (5%). Indecisos somam 5%, enquanto brancos, nulos e não vão votar ficam em 12%.

Já no cenário 3, contra Tarcísio, Lula conquistaria 35% dos votos, no primeiro turno, enquanto o governador de São Paulo teria 17%, segundo a Quaest. Nessa hipótese, os outros nomes são: Ciro Gomes (13%), Ronaldo Caiado (6%), Romeu Zema (5%). Os indecisos somam 6% e os votos em branco, nulo e os que não vão votar totalizam 18%.

O nome de Tarcísio também foi testado contra Lula no cenário 5, no qual o número de candidatos foi reduzido. Nesse caso, Lula teria 40% contra 20% do governador de São Paulo. O terceiro colocado seria o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), com 16%. Os indecisos são 5% e votos em branco, nulo e os que não vão votar equivalem a 19%.

Se o cenário 1 é o que Lula, ainda que lidere, obtém o menor percentual de votos (32%), no cenário 8, o presidente apresenta a maior preferência do eleitorado, conquistando 43% do total. Nesse caso, o segundo colocado é Eduardo Bolsonaro (21%) e Caiado, o terceiro, com 12%. Os indecisos resultam em 5%, enquanto votos em branco, nulo e os que não vão votar somam 19%.

Leia também

Segundo turno

Na simulação de segundo turno contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula lidera com 47%. O adversário chega a 34%. O resultado apresenta uma estabilidade de Lula com os 47% e uma sensível variação de 1% para Bolsonaro, portanto, dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Nesse caso, os indecisos são 2% e votos em branco, nulo e os que não vão votar 17%.

O resultado atual representa a maior diferença entre os dois, com vantagem para o petista, no comparativo histórico: 13 pontos percentuais. A pesquisa é realizada desde março de 2025.

O cenário 2 de segundo turno testa Lula contra Tarcísio. O presidente lidera com 43% e Tarcísio tem 35%. Os resultados são os mesmos do levantamento anterior. Os indecisos foram apurados como equivalentes a 3% e votos em branco, nulo e os que não vão votar equivalem a 19%.

A Quaest testou, ainda, o nome de Lula em cenários de segundo turno contra Ciro Gomes, Ratinho Júnior, Romeu Zema, Michelle Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Eduardo Leite e Eduardo Bolsonaro.

Veja todos os cenários abaixo:



A pesquisa foi realizada entre os dias 12 e 14 de setembro deste ano, e ouviu 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais. Os questionários foram realizados “face a face” em coleta domiciliar. O nível de confiança divulgado é de 95% e a margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais.