genial/quaest:-para-76%,-bolsonaro-deveria-apoiar-outro-nome-em-2026

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (18/9) mostra que 76% dos entrevistados acreditam que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível, deve abrir mão de manter sua candidatura à Presidência da República e apoiar outro nome.

Esse entendimento sobre o papel de Bolsonaro nas eleições de 2026 já era majoritário em maio deste ano, representado por 65% dos entrevistados. O índice reduziu para 62% em junho, voltou ao patamar de 65% em agosto e agora, na pesquisa realizada após a condenação do ex-presidente por tentativa de golpe de estado, subiu nove pontos percentuais e alcançou os 76%.

Por outro lado, ainda há 19% que acreditam que Bolsonaro deve manter sua candidatura. A pesquisa apurou também que 5% dos entrevistados não souberam opinar ou não responderam.

Bolsonaro está inelegível, pelo menos, até 2030. O período sem direitos políticos ainda deve ser ampliado com os efeitos da condenação pela trama golpista. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) o condenou, por quatro votos a um, a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e mais quatro crimes relacionados. Além do ex-presidente, a condenação, com penas distintas, se aplicou a outros sete réus.

Sucessão

A Quaest também perguntou: “Bolsonaro deve disputar a próxima eleição? Se não, quem deve sucedê-lo?”. Houve 19% que responderam que deve ser o próprio Bolsonaro a disputar a próxima eleição presidencial. Já os entrevistados que consideram que o ex-presidente deve ter um sucessor indicaram outros nomes. Os quatro mais bem colocados são:

o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 15%;

o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), com 9%;

a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), com 5%; e

o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), com 3%.

Filhos do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) receberam 1% das menções, cada um.

Leia também

Outra questão da Quaest demonstra mudança na percepção do capital político de Bolsonaro. Em resposta à pergunta “O que te dá mais medo hoje: Lula continuar ou Bolsonaro voltar?”, o ex-presidente foi mais citado, com 49% das respostas, o que representa um aumento de 2 pontos percentuais em relação a agosto deste ano.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 41% das menções, o que também significa um crescimento de 2 pontos percentuais em relação a agosto deste ano. Houve 5% que disseram ter medo dos dois, 2% de nenhum dos dois e 3% não souberam opinar ou não responderam.

A pesquisa

A pesquisa foi realizada entre os dias 12 e 14 de setembro, e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais. Os questionários foram realizados “face a face” em coleta domiciliar. O nível de confiança divulgado é de 95% e a margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais.