Gerente de hotel na Bahia é investigado por desvio de R$ 1,5 milhão

A Polícia Civil da Bahia investiga o gerente de um hotel de luxo em Porto Seguro, no extremo sul do estado, suspeito de desviar quase R$ 1,5 milhão das contas do estabelecimento apenas neste ano. O caso veio à tona após denúncia dos proprietários do Hotel Solar do Imperador, que identificaram movimentações bancárias suspeitas.

O suspeito, cujo nome não foi divulgado, foi preso em flagrante em 14 de agosto, após transferir cerca de R$ 90 mil em apenas 48 horas para contas pessoais e de uma funcionária do setor financeiro. Dois dias depois, foi colocado em liberdade após pagar fiança de R$ 30 mil, mas segue respondendo ao processo.

Na quinta-feira (28/8), a casa do gerente em Porto Seguro foi alvo de mandado de busca e apreensão. Os policiais encontraram: um carro de luxo avaliado em R$ 170 mil, uma motocicleta avaliada em R$ 20 mil, uma caneta de luxo; R$ 2 mil em espécie; e documentos e cartões bancários.

O material foi encaminhado à 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro, onde será periciado para rastrear os valores desviados e identificar a real extensão do patrimônio obtido com o esquema.

Acesso privilegiado ao cofre

Segundo a polícia, o gerente tinha acesso direto às chaves do cofre do hotel, onde eram guardados os tokens de movimentação bancária. Ele também era responsável pelo pagamento de funcionários, o que facilitava as transferências sem levantar suspeitas imediatas.

O homem foi autuado por furto qualificado e permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para verificar se houve participação de outros funcionários no esquema.