“Gestão inteligente”: marketing do crime leva gerente do CV à prisão

A megaoperação deflagrada nesta segunda-feira (29/9) pelas polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro, com apoio do Ministério Público e da Polícia Civil do Pará, teve como um dos alvos centrais Juliana Cristina Pinheiro dos Santos (foto em destaque), conhecida como “Jhu do Pará”. Apontada como gerente do Comando Vermelho (CV), ela seria o elo estratégico entre a facção no Rio e o braço criminoso no estado do Pará.

Juliana foi presa em Belém, onde vivia, e já ostentava nas redes sociais fotos com fuzis, símbolos do poder ostentado pela facção. Com fama de “marketeira do crime”, ela divulgava a imagem de uma suposta “gestão inteligente” da facção, na tentativa de atrair aliados e impor respeito.

Leia também

A prisão preventiva dela foi decretada pela Justiça do Rio de Janeiro no bojo das investigações conduzidas pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), pela 32ª DP (Taquara) e pela 41ª DP (Tanque), com suporte do Gaeco. O inquérito revelou a atuação de núcleos armados do CV em Jacarepaguá, que contavam com a articulação interestadual de integrantes como Juliana.

Operação integrada

A operação ocorreu simultaneamente no Rio e no Pará. No Rio, agentes avançaram sobre comunidades da Gardênia Azul e da Cidade de Deus, territórios estratégicos para o Comando Vermelho na Zona Oeste. Até o momento, seis suspeitos foram presos, e um fuzil, pistola e drogas foram apreendidos.

A operação mobilizou unidades de elite como Core, Bope, BAC e setores de inteligência das duas corporações.

De acordo com a investigação, a facção vinha impondo um regime de terror à população local, com expulsão de moradores, uso de drones para monitorar operações policiais e intimidação constante. A rede interestadual articulada por figuras como “Jhu do Pará” dava suporte logístico e financeiro ao projeto de expansão da facção.