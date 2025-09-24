Ghost of Yōtei: história, gameplay e tudo sobre a sequência de Ghost of Tsushima no PS5

História

Ambientado em Ezo (atual Hokkaido), no ano de 1603, Ghost of Yōtei apresenta Atsu, uma sobrevivente que persegue os “Seis de Yōtei” — grupo responsável pelo massacre de sua família, liderado pelo lorde Saitō. A campanha permite escolher a ordem da caçada e expande o universo iniciado em Ghost of Tsushima, agora muitos séculos depois. Wikipedia+1

Gameplay: samurai furtivo com novas armas e um lobo aliado

A fórmula de mundo aberto retorna com ênfase em exploração guiada por pistas, furtividade e combate cadenciado. Atsu usa armas brancas variadas (katana, lança, kusarigama, ōdachi e espadas duplas), além de arco e armas de fogo e itens como pó cegante e bombas. Inimigos podem desarmar — e ser desarmados — conforme a técnica. Um lobo selvagem pode surgir para imobilizar e distrair oponentes conforme o vínculo com a protagonista se fortalece. Facebook+3MonsterVine+3Driffle+3

A exploração inclui luneta para achar pontos de interesse, acampamentos onde mentores e vendedores aparecem para oferecer upgrades e novas missões, e até recompensas por foras da lei — um sistema de “bounty” que faz o mundo reagir às suas ações. GamesRadar++1

Modos cinematográficos

Além do clássico Modo Kurosawa (P&B com granulação), o jogo traz o Modo Miike (câmera mais próxima, mais sangue e lama) e o Modo Watanabe (estética inspirada em Samurai Champloo, com lo-fi durante exploração e combates). Polygon+1

Legends (multiplayer)

O modo cooperativo retorna como Ghost of Yōtei: Legends, gratuito em 2026, com missões para 2 jogadores e sobrevivência para 4, enfrentando versões demoníacas e gigantes dos Seis de Yōtei. PlayStation.Blog

Acessórios e edição temática de PS5

A Sony anunciou edição limitada do PS5, tampas decorativas (Slim/Pro) e DualSense temático de Ghost of Yōtei. PlayStation.Blog

Data de lançamento e plataforma

Ghost of Yōtei chega exclusivamente ao PS5 em 2 de outubro de 2025; a Sony e a Sucker Punch detalharam recursos como Photo Mode e melhorias gerais de performance e escala em posts recentes. PlayStation.Blog+2PlayStation.Blog+2

Trailers de Ghost of Yotei