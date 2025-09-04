Giorgio Armani morre aos 91 anos. Conheça a trajetória do estilista

Escrito por Metrópoles
O estilista Giorgio Armani morreu nesta quinta-feira (4/9). Com a marca fundada em 1975, o italiano construiu um legado único na moda. Mais do que isso: ele deixa um império, que o fez um dos homens mais ricos do mundo.

“Sr. Armani, como sempre foi chamado com respeito e admiração pelos funcionários e colaboradores, faleceu pacificamente, cercado pelos seus entes queridos. Incansável, trabalhou até os últimos dias, dedicando-se à empresa, às coleções, aos diferentes e sempre novos projetos no ser e no ser”, comunicou a empresa.

Estilista Giorgio Armani - MetrópolesO estilista italiano Giorgio Armani morreu nesta xxx-feira (xx/x)

 

Trajetória de Giorgio Armani

Em 11 de julho de 1934, Giorgio Armani nasceu na província de Placência, ao norte da Itália. Na juventude, chegou a entrar para a graduação de medicina na Universidade de Milão, além de servir ao exército italiano em 1957. Depois, foi vendedor na loja de departamentos La Rinascente.

O estilista começou a carreira como estilista na década de 1960, como designer da marca Nino Cerutti, na qual ficou por quase 10 anos. Também passou pela grife Emanuel Ungaro. Contudo, foi nos anos 1970 que Armani decidiu seguir a carreira fashion de forma independente.

Ao lado do amigo Sergio Galeotti, fundou a Armani em 1975. Com criações minimalistas e elegantes, o designer italiano ficou conhecido pelo acabamento sofisticado. Ao desenvolver looks para mulheres, Giorgio Armani não se prendia a estereótipos de gênero, sobretudo na alfaiataria. O design considerado andrógino – para a época – consagrou o estilista como inovador.

Estilista Giorgio Armani - MetrópolesGiorgio Armani fundou a própria grife em 1975

 

Estilista Giorgio Armani - MetrópolesAlém da parte criativa, Armani cuidava da vertente empresarial da empresa desde 1985, quando Sergio Galeotti, amigo e parceiro comercial, morreu

 

Modelo usa look de alfaiataria na passarela da Armani - MetrópolesO estilista italiano ficou conhecido pela elegância, sobretudo na alfaiataria sem padrões de gênero

 

Depois de abrir uma subsidiária nos Estados Unidos, nos anos 1980, o designer expandiu o negócio para a Ásia. Também passou a dividir a grife em linhas: nasceram a Emporio Armani e a Armani Exchange, além dos primeiros perfumes e acessórios. A Armani Privé, de alta-costura, por exemplo, estreou em 2005. Foi uma resposta ao desejo de clientes por mais exclusividade e peças feitas sob medida.

Giorgio Armani era crítico do fast fashion e defensor de uma moda de luxo tradicional, com a qualidade e a atemporalidade como prioridades. “A chave, para mim, é fazer roupas à prova de envelhecimento, criadas para serem mais elegantes do que responder ao apelo de moda, relevantes por anos em vez de meses. As pessoas deveriam investir em algo que tem valor e durabilidade”, disse em 200, em entrevista à Harper’s Bazaar.

Leia também

Ao longo dos anos, a marca construiu relacionamentos com celebridades. Um dos principais destaques foi a relação de longa data com a atriz e cantora Michelle Pfeiffer. Personalidades como Beyoncé, Lady Gaga, Cristiano Ronaldo, Megan Fox, Cate Blanchett, Nicole Kidman, Calvin Harris e Rihanna também estão entre os parceiros da etiqueta.

Modelo usa blazer em preto e branco na passarela da Armani - MetrópolesAlém do prêt-à-porter (pronto para vestir), Giorgio Armani criava peças de alta-costura. A linha Armani Privé foi lançada em 2005

 

Modelo branca desfilando em passarelaO designer acreditava na exclusividade e na qualidade da moda de luxo

 

Giorgio Armani e Michelle Pfeiffer - MetrópolesO relacionamento de Giorgio Armani com celebridades ganhou força nas décadas de 1980 e 1990. A modelo Michelle Pfeiffer foi uma das principais parcerias

 

Império Armani

Atualmente, a Armani é uma das poucas etiquetas de luxo que não fazem parte de conglomerados de moda, como o LVMH e o Kering. Até o fim da vida, Giorgio Armani comandou o próprio negócio. Ainda não se sabe quem o sucederá.

No desfile de primavera/verão 2016, em Milão, inclusive, o italiano chegou a declarar à imprensa: “Enquanto eu estiver vivo, haverá independência. Logo depois, talvez terei preparado o terreno para um tipo de independência que é mais medida, mais controlada”.

O império construído por Armani vai muito além da moda. Além da linha de mobiliário e decoração, a Armani Home, atualmente, o Grupo Armani é dono de uma rede de hotéis, imóveis e restaurantes pelo mundo. O Armani Teatro, a casa noturna Armani Privé Club e o museu Armani Silos completam a lista.

Estilista Giorgio ArmaniPor meio da moda, Giorgio Armani construiu um império e se tornou um dos homens mais ricos do mundo

 

Na passarela, o estilista Giorgio Armani bate palmas enquanto modelo desfila atrás - MetrópolesO italiano comandou o próprio negócio até o fim da vida

 

Estilista Giorgio Armani na passarela com fileira de modelos - MetrópolesA grife ainda não informou quem sucederá o fundador

 

Despedida

Após o anúncio da morte de Giorgio Armani, fãs e admiradores prestaram homenagens. Nas redes sociais, amigos próximos e celebridades se manifestaram para celebrar a trajetória do designer italiano.

