giorgio-armani:-relembre-quatro-momentos-marcantes-de-sua-carreira

Giorgio Armani, fundador de uma das grifes mais prestigiadas do universo fashion, faleceu nesta quinta-feira (4/9). O estilista construiu um legado único e um império que o tornou um dos homens mais influentes do setor. Segundo comunicado divulgado pela empresa, Armani morreu pacificamente, cercado por familiares, após trabalhar incansavelmente até seus últimos dias. A coluna separou cinco momentos marcantes da trajetória do designer italiano para relembrar seu legado.

Vem conferir!

Especula-se que a sucessão do estilista deve ser conduzida por Leo Dell’Orco, braço-direito de Armani e responsável pela linha masculina da grife

Armani veste jogadores do Liverpool em 1996

Durante a final da Copa da Inglaterra de 1996, em Wembley, os jogadores do clube de futebol britânico Liverpool optaram por usar ternos assinados por Giorgio Armani de cor creme antes do início da partida. A decisão, na época, chocou a audiência presente para assistir ao confronto e teve grande repercussão na mídia. Posteriormente, os looks se tornaram parte da lenda do futebol inglês, e um deles foi colocado em exposição no Museu Nacional do Futebol, em Manchester.

Os ternos de cor creme foram combinados com camisa azul claro por baixo e gravatas brancas listradas de vermelho

Os jogadores do time inglês Liverpool usaram ternos de cor creme, enquanto os atletas do time Manchester United optaram por ternos pretos

O jogador Phil Babb creditou o acontecimento ao ex-companheiro de equipe, David James: “Ninguém realmente quer assumir, mas o Jamo foi parcialmente culpado, porque ele estava modelando para a Armani na época em que fomos experimentar. Eles estavam todos com ternos azul-marinho, então apenas presumimos que era isso que usaríamos.” afirmou o jogador em entrevista. Em campo, os atletas foram vistos com ternos de cor creme, combinados com camisa social azul claro por baixo, e gravatas brancas listradas de vermelho.

Atleta e modelo David James

Alta-costura no universo pop

Giorgio Armani também foi responsável por levar a alta-costura com um olhar moderno para o universo de cantoras pop como Lady Gaga e Beyoncé. O estilista criou figurinos para duas turnês de Gaga: a Monster Ball, em 2010, e a Born This Way Ball, em 2012. Já a cantora Beyoncé, optou por um body preto e branco da Armani Privé — braço de alta-costura da marca — para se apresentar no American Music Awards, em 2008.

O estilista italiano desenhou looks para a turnê Monster Ball, de 2010

Desenho feito para a turnê Born This Way Ball, de Lady Gaga

Beyoncé com look Armani Privé durante apresentação no American Music Awards, em 2008

Vestindo Oscar Winners

O designer de moda italiano foi responsável por vestir atores durante momentos inesquecíveis de suas carreiras, como no recebimento do prêmio mais prestigiado da indústria cinematográfica: o Oscar. Em 2001, o ator Benicio Del Toro subiu ao palco para receber a estatueta na categoria de Melhor Ator Coadjuvante por seu papel como um policial mexicano em Traffic, com um terno assinado pelo estilista.

Benicio Del Toro sobe ao palco para receber estatueta de Melhor Ator Coadjuvante, em 2001

Ator Benicio Del Toro

A atriz Viola Davis usou um vestido sob-medida da linha Armani Privé na cor vermelho escarlate para o Oscar de 2017. A artista foi premiada com a estatueta de Melhor Atriz Coadjuvante por Fences.

A atriz optou por um vestido na cor vermelho escarlate para o Oscar de 2017

Atriz Viola Davis

Já em 2020, Giorgio Armani foi responsável por vestir duas grandes ganhadoras da noite: Renée Zellweger e Laura Dern. Zellweger venceu o prêmio de Melhor Atriz por sua interpretação de Judy Garland em Judy, enquanto Dern foi premiada como Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação em História de um Casamento.

Atriz Renée Zellweger

Croqui do vestido de Renée Zellweger

Atrizes Laura Dern e Renée Zellweger usando Armani Privé

Croqui do vestido de Laura Dern

No universo audiovisual

A influência de Armani foi tão impactante que uma das personalidades que não deixava faltar a assinatura no guarda-roupa nem mesmo existe na vida real. Estamos falando de Bruce Wayne, que, quando não estava com a armadura do Batman nos filmes dirigidos por Christopher Nolan, vestia ternos criados com exclusividade por Giorgio Armani.

A participação de Armani em filmes de sucesso vai além, tendo assinado figurinos de produções como Os Intocáveis (1987), Os Bons Companheiros (1990) e O Lobo de Wall Street (2013)

Os figurinos eram cheios de detalhes, tendo até mesmo a inscrição “Giorgio Armani para Bruce Wayne” nas etiquetas, inserindo o designer como personagem no mundo de fantasia dos filmes O Cavaleiro das Trevas (2008) e O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012), nos quais Christian Bale interpretou o herói inspirado nos quadrinhos da DC.

Atores Joseph Gordon-Levitt e Christian Bale em set

Estilista morre aos 91 anos

O estilista Giorgio Armani morreu nesta quinta-feira (4/9), conforme comunicado publicado pela empresa. Com a marca fundada em 1975, o italiano construiu um legado único na moda. Mais do que isso: ele deixa um império, que o fez um dos homens mais ricos do mercado fashion.

“Sr. Armani, como sempre foi chamado com respeito e admiração pelos funcionários e colaboradores, faleceu pacificamente, cercado pelos seus entes queridos. Incansável, trabalhou até os últimos dias, dedicando-se à empresa, às coleções, aos diferentes e sempre novos projetos”, comunicou a marca.

O designer esteve doente recentemente e chegou a se ausentar de um desfile, pela primeira vez, em junho deste ano

O italiano começou a carreira como estilista na década de 1960, como designer da marca Nino Cerutti, na qual ficou por quase 10 anos

Giorgio Armani fundou a própria grife em 1975