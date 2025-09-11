11/09/2025
Giulia Be confirma Lula e Trump na lista de convidados de seu casamento com Conor Kennedy

Cerimônia foi adiada para junho de 2026 devido a lançamento de álbum

A cantora brasileira Giulia Be revelou que o casamento com Conor Kennedy, filho de Robert Kennedy Jr., contará com nomes inesperados entre os convidados, incluindo o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente americano Donald Trump.

Segundo Giulia, a lista original tinha cerca de mil nomes, mas agora está sendo ajustada para refletir melhor o estilo do casal. “Se tem Trump, vai ter Lula também”, afirmou a artista ao UOL.

Giulia Be confirma Lula e Trump na lista de convidados de seu casamento com Conor Kennedy/Foto: Reprodução

O casamento, que ocorreria em novembro, foi adiado para junho de 2026 devido ao lançamento de um novo álbum da cantora. Giulia Be é conhecida por seu apoio a Lula durante a eleição de 2022.

O anúncio acontece em um momento de tensão nas relações entre Brasil e Estados Unidos, considerado por especialistas como um dos períodos mais críticos da história bilateral recente.

Na terça-feira, Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca, comentou sobre a postura de Trump em relação à liberdade de expressão, citando o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no STF. Ela afirmou que novas sanções ou tarifas ao Brasil não estão sendo consideradas, mas que o tema da liberdade de expressão é prioridade para a administração americana.

O casamento de Giulia Be e Conor Kennedy ganha destaque não apenas pelo glamour e pelas celebridades, mas também pelo contexto político delicado que envolve as relações entre Brasil e Estados Unidos, gerando repercussão entre internautas e especialistas.

