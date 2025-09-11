Gladson anuncia contratação de 183 aprovados no concurso do Iapen

O governador Gladson Camelí anunciou nesta quinta-feira (11), nas redes sociais, a contratação de novos 183 servidores do Iapen, aprovados no último concurso público.

A lista será publicada nas próximas horas no Diário Oficial do Estado. Ao todo foram nomeados 183 novos servidores, sendo 170 policiais penais, e 13 servidores administrativos, que passam a compor o quadro efetivo da Instituição.

“Essa nomeação é a prova do nosso compromisso com o serviço público. Uma polícia penal forte garante a segurança e tranquilidade da nossa população. Estamos trabalhando para cumprir todos os compromissos que fizemos”, disse o chefe do Executivo.